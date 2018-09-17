Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2365,42 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,2%, до 1092,22 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до $68,72 за баррель.

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Ранее сообщалось, что министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри объяснил, с чем связано возможное введение антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2».