Рубль падает на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 18 коп. и составил 68,23 руб.

Курс евро вырос на 30 коп., до 79,4 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до $68,72 за баррель.

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Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри объяснил, с чем связано возможное введение антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2».