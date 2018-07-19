Путин упразднил три президентских совета

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому президентские советы по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический были упразднены. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, совет при президенте по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте России были упразднены.

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Как отмечается, также была упразднена комиссия при президенте России по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

Ранее сообщалось, что Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Шиханы Саратовской области.