«Известия»: россияне задолжали 4 трлн рублей

Задолженность россиян в первом квартале текущего года выросла на 5%, до 4 трлн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Уточняется, что почти половину этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты (1,8 трлн руб).

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По словам некоторых экспертов, рост долгов только на 5% несущественен и, он связан с жесткими требованиями банков к заемщику.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которым ограничен выезд за границу из-за долга, достигло 2,3 млн человек.

Как стало известно, за первые 4 месяца 2018 года на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось более 3,3 млн постановлений о временном ограничении на выезд из России.