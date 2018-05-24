Источник опроверг желание Мэй отстрочить Brexit до 2023 года

Британия закончит процесс выхода из Европейского союза в декабре 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его словам, и Лондон, и Брюссель абсолютно ясно дали понять, что намерены завершить переходный период Brexit до конца 2020 года.

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Таким образом, источник опроверг информацию газеты The Times. В публикации издания говорилось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй намерена попросить ЕС о втором переходном периоде, который закончится в 2023 году.

За это время, по данным газеты, предполагалось решить вопросы по торговым соглашениям и таможне, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией.