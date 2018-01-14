ООП призвала исламские страны обеспечить финансирование после угроз США

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины призвал руководство исламских государств обеспечить финансирование ее деятельности в связи с угрозами властей США прекратить оказание денежной помощи, передает РИА «Новости».

«Призываем обеспечить финансирование через ООП — единственного законного представителя палестинского народа, для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным», — говорится в тексте официального заявления.

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В частности, речь идет о лишении финансирования Ближневосточного агентства ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ.

Ранее сообщалось, что ООП призвала провести конференцию ООН для создания палестинского государства.