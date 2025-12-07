Путь в небо: каких результатов достиг «Аэрофлот Техникс» за 10 лет

За десять лет компания «Аэрофлот Техникс» прошла путь от небольшой компании до крупнейшего провайдера технического обслуживания и ремонта воздушных судов не только в России и СНГ, но и в Восточной Европе. Как удалось построить такую масштабную структуру и какими уникальными компетенциями она обладает сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Рабочая стратегия

Десять лет назад, в декабре 2015 года «Аэрофлот» создал отдельную компанию по техобслуживанию и ремонту воздушных судов. Так поступают многие крупные авиахолдинги, чтобы получать дополнительный доход от предоставления услуг сторонних авиаперевозчиков и обеспечить максимально полную загрузку мощностей и персонала.

Путь, который прошла дочерняя специализированная компания крупнейшего авиаперевозчика страны, стал результатом стратегии последовательного расширения мощностей, географии и совершенствовании уникальных компетенций в ответ на вызовы времени.

Сегодня «Аэрофлот Техникс» выполняет одновременную техническую поддержку более 300 воздушных судов группы «Аэрофлот» и оказывает услуги и другим российским и зарубежным авиакомпаниям по оперативному и периодическому техническому обслуживанию.

Поэтапное развитие

Компания, первоначально носившая название «А-Техникс», начинала скромно, в ее распоряжении было всего два ангарных комплекса — в столичном аэропорту Внуково и аэропорту Оренбурга. Важным этапом развития стало ее перебазирование в аэропорт Шереметьево летом 2020 года. Здесь сначала ввели в строй ангарный комплекс площадью более 16,2 тыс. квадратных метров.

close Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Эта новая площадка значительно расширила сервисные возможности компании, позволяя одновременно обслуживать до пяти воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350. А вскоре, в апреле 2021 года, в Шереметьево ввели в эксплуатацию второй комплекс площадью более 15 тыс. квадратных метров, получив дополнительные мощности для обслуживания широкофюзеляжных лайнеров.

В 2023 году компания получила свое нынешнее название «Аэрофлот Техникс». Переименование подвело итог перехода на новую модель организации технического обслуживания воздушных судов Группы компаний «Аэрофлот». Производственные мощности с тремя ангарами в Шереметьево и персонал Департамента технического обслуживания (ДТО) перешли в ведение «Аэрофлот Техникс».

close Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Сегодня структура компании включает пять ангарных комплексов в Шереметьево и один в Оренбурге, площадь которых позволяет одновременно обслуживать 19 воздушных судов. По объемам производственных мощностей и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов «Аэрофлот Техникс» становится лидером среди организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов не только в России и в СНГ, но и Восточной Европы.

Одним из стратегических преимуществ «Аэрофлот Техникс» стала крупнейшая в стране сеть линейных станций технического обслуживания (ЛСТО). 18 станций компании работают в аэропортах Астрахани, Благовещенска, Владивостока, Казани, Калининграда, Красноярска, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Уфы, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Примечательно, что 11 из этих станций были открыты за последние три года, что демонстрирует активную экспансию. Немаловажно, что персонал линейных станций набирают из местных жителей с профильным образованием. Таким образом, авиакомпания вносит вклад в предоставлении рабочих мест в регионах нашей страны.

Уникальные компетенции

«Аэрофлот Техникс» обеспечивает полный цикл выполнения форм технического обслуживания воздушных судов — от «легких» до «тяжелых», включая самые трудоемкие 8- и 12-летние С-check. Во время таких проверок проводят большой комплекс работ, которые включают детальные инспекции состояния конструкции самолета, тестирование систем, модификации и многое другое. Процесс занимает несколько недель. А для выполнения C-check на таких гигантах лайнерах как Boeing 777 компания, единственная в России, обладает уникальной доковой системой.

close Алексей Майшев/РИА Новости

Сегодня компания обслуживает самолеты Boeing 737NG, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и Superjet 100. И это единственная в России организация, которая выполняет самые «тяжелые» формы обслуживания самолетов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодическое техобслуживание Airbus A350.

С марта 2022 года провайдер имеет расширенный сертификат ФАП-109 (ФАП-145), позволяющий выполнять техническое обслуживание самолетов Airbus и Boeing, зарегистрированных в российском регистре. В июне 2022 года компания получила сертификат ФАП-21 раздел J, который дает право разрабатывать документацию для ремонта структуры ВС и их компонентов на любые типы воздушных судов отечественного и западного производства. Это позволило продолжить беспрерывное техническое сопровождение воздушного парка группы «Аэрофлот» в условиях санкций.

В 2023 году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777, а затем открыл первый в стране цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320.

Отдельным направлением роста стало создание в 2025 году компании «АэроТрастТехникс» для ремонта авиационных двигателей. Она будет решать актуальную задачу по ремонту двигателей Boeing 737NG и Airbus A320ceo, так как воздушный флот «Аэрофлота» включает значительное число таких судов — 93 Boeing 737NG и 110 AirbusA320ceo.

Десятилетие результатов

За десять лет работы в «Аэрофлот Техникс» сформировался большой и опытный коллектив из более чем 3,3 тыс. человек. Большинство из них — свыше 2,1 тыс. — это высококвалифицированные инженеры и техники, которые умеют обслуживать и ремонтировать самолеты как отечественного, так и зарубежного производства. В этой традиционно мужской профессии сегодня успешно работает и более 40 представительниц прекрасного пола.

Опыт этих людей — главный капитал компании. За время ее существования они более 4,2 тыс. раз провели периодическое техническое обслуживание A-check и C-check. И это не считая оперативных форм технического обслуживания, которые выполняются перед каждым рейсом, а также других видов работ, таких как, например, замена двигателей и стоек шасси.

close Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Масштаб роста компании наглядно иллюстрируют цифры: если в первый год работы провайдер выполнил 10 форм A-check и C-check, то за 2023 и 2024 год — по 1000.

К своему первому юбилею компания подошла, демонстрируя качественное изменение своего статуса в отрасли. Из небольшой сервисной компании «Аэрофлот Техникс» развился в лидера рынка и стал одним из гарантов устойчивости и безопасности всей российской гражданской авиации.