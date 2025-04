«Не бояться рисковать». Бизнесмен Берс Джамбулатов отметил важность новых стартапов

Частное инвестирование: сложности и возможности

Текущая политическая и экономическая ситуация привела к снижению активности государственных и корпоративных и уж тем более иностранных инвесторов – и на российском рынке на первый план постепенно выходят инвесторы частные. Согласно исследованию Telegram-канала «Русский Венчур» и центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в 2024 году объем сделок в сегменте частного инвестирования вырос в 2 раза и достиг уровня в 2,26 млрд рублей. Примерно столько же инвестировали зарубежные участники рынка, однако весь объем полностью пришелся на одну сделку – стартап TraceAir привлек 25 млн долларов от фондов из США и Великобритании.

Серьезной проблемой, тормозящей развитие частных инвесторов в России, является неразвитость законодательства, определяющего ответственность предпринимателей и инвесторов. Это создает не только правовую неопределенность, но и потенциальное пространство для коррупции — особенно в случаях, когда финансовые споры решаются через кулуарные договоренности, а не в рамках прозрачных процедур. Как считает основатель и руководитель ООО «Мисти Групп» Берс Джамбулатов, до идеальных взаимоотношений, когда инвесторы без страха и с интересом вкладывают свои средства, а предприниматели понимают свои обязательства, но при этом не теряют «стартаперский вайб», еще очень далеко.

Справка Общество с ограниченной ответственностью «Мисти Групп» (Misty Group) – экосистема, в состав которой входят компании в сфере ветеринарии и ухода за животными, детейлинга, ресторанного бизнеса, кальянной индустрии, дизайна одежды, бьюти-индустрии, здравоохранения, спорта.



ООО «Мисти Групп» работает в Москве и Московской области, в скором времени планируется выход в другие регионы.



Основатель и руководитель компании ООО «Мисти Групп» – Берс Заурбекович Джамбулатов.

Однако работа по формированию необходимой законодательной базы активно идет: в апреле 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, призванный упорядочить и регламентировать сферу частного инвестирования, повысив правовую защищенность ее участников.

Как заявил в интервью «Российской газете» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»), в документе предлагается ввести обязательную фиксацию всех договоров, установить запрет на автоматическую передачу обязательств при расторжении договора, что не позволит переводить обязательства на других людей без согласия сторон. Планируется запретить «совместительство» по сбору и получению денег, что ограничит возможности злоупотреблений при распоряжении средствами инвесторов.

Следует учесть, что для многих стартапов инструменты частного финансирования часто являются единственным реальным способом получения стартового капитала. По мнению арбитражного управляющего Андрея Шеина, принятие закона позволит сформировать более предсказуемую и прозрачную среду для предпринимателей, понятные правила игры укрепят доверие инвесторов, что должно существенно облегчить привлечение финансирования.

Выбираем финансового партнера

Недостаточно просто найти деньги – необходимо получить их на «правильных» условиях. Причем речь идет не только о финансовой составляющей. «Правильный» партнер – это не просто «кошелек»: это и опыт, и связи, и ресурсы, которые нередко могут оказаться для молодого стартапера не менее значимыми, чем деньги.

Необходимо также учитывать человеческие качества, жизненные ценности потенциального инвестора вашего бизнеса. По мнению Берса Джамбулатова, в портфолио которого несколько успешно запущенных стартапов, «лучше потратить больше времени на поиск единомышленника, чем быстро подписаться с неподходящим партнером и потом об этом жалеть».

Как убедить инвестора

Привлекательная бизнес-идея – самое главное, но вовсе не достаточное условие, чтобы заинтересовать инвестора в сотрудничестве. Нужно уметь грамотно продать свои ресурсы – опыт, продукт, команду. При этом не существует какого-то единого универсального метода коммуникации с потенциальными инвесторами, у которых также могут быть разные цели и разные ценности.

Берс Заурбекович Джамбулатов выделяет два основных типа инвесторов. Первый, и наиболее распространенный, – это те, кого интересует только возврат инвестиций. В общении с такими партнерами необходим максимально деловой подход: информация о себе, вашем опыте, бизнес-модели, отличии от конкурентов и команде. Последний и самый главный пункт: сколько денег вернутся и в какой срок. Все должно быть четко и лаконично, чтобы презентация проекта уложилась в несколько минут.

Другие инвесторы могут рассматривать сотрудничество с вами не только как вложение в перспективное дело, но и как возможность перенять ваш опыт, решить с вашей помощью те или иные задачи. Для этой аудитории необходимо дополнительно показать в презентации возможные выгоды от партнерства: улучшение продукта, экономия на логистике, укрепление безопасности, объясняет глава Misty Берс Джамбулатов. Но для этого желательно заранее узнать о больных точках в бизнесе инвестора и предложить эффективное решение проблемы.

На свои или на чужие

В ряде ситуаций целесообразно привлекать внешнее финансирование даже если у вас хватает собственных средств. Всегда имеет смысл искать партнеров для потенциально высокоприбыльных, но рискованных проектов.

«Лучше получить половину будущего пирога, чем сжечь весь пирог и потом жалеть, что ты его не поделил, — считает основатель ООО «Мисти Групп» Берс Джамбулатов. — Бывает ситуация, когда денег хватает, но есть иные проблемы, в разрешении которых может помочь инвестор, имеющий необходимые опыт, знания, нужные знакомства. Заинтересованный в успехе бизнеса партнер будет охотнее и чаще предоставлять свои ресурсы».

Привлекать кредитные средства следует только в том случае, если есть четкое понимание за счет чего их отдавать, уверен Берс Джамбулатов. Если имеется источник дохода, который может перекрыть этот кредит – можно брать. Если непонятно за счет чего отдавать в случае неудачи – от кредита следует отказаться.

Риск – благородное дело

Один из главных принципов успешных стартаперов – не бояться рисковать. «Мой отец, Заурбек Исламович Джамбулатов, учил меня тому, что ошибиться не страшно, если делать выводы и идти дальше, — заявляет Берс Джамбулатов. — Чем больше смелых попыток – тем выше шанс на успех. А если плыть по течению, оставаясь в зоне комфорта и избегая разумного риска, то с удачей вам не по пути. Запуск стартапа требует смелости, а процесс поиска инвестиций — прозрачности и доверия».

Как отмечает Берс Джамбулатов, инвестор — это не просто источник капитала, а партнер, с которым важно разделять цели и ценности.