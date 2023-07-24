«Монеты никуда не исчезнут». В ЦБ развеяли главные мифы о купюрах в 5 и 10 рублей

Новые банкноты в 5 и 10 рублей начали поступать в кассы банков и магазины Москвы и Подмосковья. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук. По его словам, сразу стали появляться мифы о новых купюрах. Эксперт назвал четыре главных из них.

Миф 1. В обращение выпускают старые банкноты номиналом в 5 и 10 рублей, которыми пользовались больше 20 лет назад

Несмотря на то, что новые банкноты внешне ничем не отличаются от выпущенных в 1998 году пятирублевок и десятирублевок образца 1997 года, они изготовлены заново после анонса в марте 2022 года.

То есть банкноты образца 1997 года не лежали до текущего момента напечатанные, отметил Оксенчук.

«Купюры этих номиналов несколько лет не производились, поэтому редко встречались. В нулевые годы они пользовались спросом, но очень быстро изнашивались. Поэтому Центробанк решил прекратить их выпуск и постепенно заменить на более долговечные монеты. Все выпущенные в конце прошлого столетия купюры номиналом в 5 рублей, а также десятирублевые банкноты образца 1997, 2001 и 2004 годов продолжали и дальше использоваться при расчетах», — рассказал представитель ЦБ.

Однако постепенно ветхие и испорченные банкноты выводились из обращения, уточнил Оксенчук.

Миф 2. Новые банкноты быстро порвутся

Новые купюры гораздо более износостойкие, чем банкноты образцов двадцатилетней давности, заверил представитель Центробанка. Поэтому, по его словам, новые деньги точно будут служить долго.

Купюры, которые вновь изготовлены для использования, усилены специальным лаковым покрытием, позволяющим увеличить срок их использования, пояснил Оксенчук.

По словам эксперта, благодаря лакировке деньги медленнее загрязняются, поэтому и печатать новые банкноты для замены ветхих будут значительно меньше. Больший срок «работы» бумажных пяти- и десятирублевок позволит сэкономить на их изготовлении, добавил он.

Такое же покрытие используется при изготовлении банкнот номиналом 200, 100 рублей, в том числе и в модернизированной сторублевой банкноте, добавил он (обновленная купюра в 100 рублей должна в ближайшее время поступить в оборот в Москве и Подмосковье, сообщал Центробанк – «Газета.Ru»).

Миф 3. Новые купюры не будут принимать в магазинах

Проблем с расчетами в магазинах и банках новыми купюрами точно не возникнет, заверил Оксенчук. Действующий ряд российских банкнот начинается именно пятирублевкой образца 1997 года, о чем многие забывают, потому что купюрой долго не пользовались, пояснил он. Такая же ситуация с десятирублевкой.

«Есть в банкнотном ряду и 10 рублей в трех модификациях. В этом можно убедиться, открыв сайт Банка России в разделе «Банкноты».

Это значит, что, если, например, несколько лет назад вы обнаружили бы в своем кошельке бумажные 5 или 10 рублей, этими деньгами можно было бы спокойно расплатиться», — сказал эксперт.

Проверить, что банкноты настоящие можно в одноименном разделе на сайте ЦБ или мобильном приложении регулятора «Банкноты Банка России», уточнил он.

Миф 4. Банкноты решили вернуть, чтобы изъять у населения монеты и вывести их из обращения

Монеты никуда не исчезнут, ими можно продолжать рассчитываться, как и раньше, подчеркнул Оксенчук.

«Банкноты вернули для использования в расчетах потому, что металлические деньги в последние годы оседают в карманах у людей, в копилках и не возвращаются в оборот. А в расчетах необходима точность, которую обеспечивают именно мелкие номиналы. Для этого Банк России ранее даже проводил акции по возврату монет в оборот», — рассказал Оксенчук.

Но новые купюры будут использовать чаще, чем монеты, чтобы оплатить покупки, считает представитель ЦБ. Их проще хранить в кошельке и перевозить, поэтому банкноты будут использоваться при расчетах намного чаще, уверен он.

Центробанк РФ принял решение ввести в оборот новые купюры номиналом в 5 и 10 рублей из-за роста цен на металл для чеканки монет. В ряд регионов новые банкноты поступили еще в конце прошлого года, рассказывал заместитель председателя Банка России Сергей Белов в марте. В Сбербанке сообщили, что в его кассово-инкассаторские центры уже поступили купюры в 5 и 10 рублей, но пока в небольшом объеме. На пятирублевке изображен Великий Новгород, на десятирублевке — Красноярск.