Горячие источники в Калининграде и серфинг в Приморье. В России создадут новые морские курорты

Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это позволит создать не менее 44 тыс. гостиничных номеров и увеличить внутренние туристические поездки по России до 140 млн. Какие туристические проекты представили главы регионов — в материале «Газеты.Ru».

К 2030 году в России планируют создать круглогодичные морские курорты на побережьях Балтийского, Черного, Каспийского, Азовского и Японского морей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

«Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район)»,

— говорится на сайте правительства.

По словам Чернышенко, морские курорты будут рассчитаны на размещение не менее 10 млн туристов каждый год.

Еще один курорт намерены создать на Байкале, где уже действует режим особой экономической зоны. Власти ожидают, что новые курорты позволят создать не менее 44 тыс. гостиничных мест и привлечь инвестиции.

Чернышенко подчеркнул, что запуск круглогодичных морских курортов будет способствовать достижению показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одна из его задач — рост количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 году.

«Русская Балтика» и яхтинг в Приморье

Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проекте «Русская Балтика», который предполагает строительство курорта в районе Янтарного городского округа. По его словам, в результате получится создать цепочку курортов на морском побережье Балтийского моря.

По словам Алиханова, для развития туризма будут использовать природные особенности региона.

«Речь не только о песчаных пляжах шириной до 300 м, но и о возможностях санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины», — рассказал он о деталях проекта.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о планах создать в Хасанском округе курорт площадью более 150 га, на котором будут гостиницы и рестораны, рыбный рынок, аквапарк и развлечения для детей.

По его словам, в регионе вырос спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и серфинга.

«Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Несомненно, особым этапом развития развлекательной индустрии здесь должно стать создание полноценного морского курорта», — сказал губернатор.

Он обратил внимание на перспективы международного туризма: «В часе езды находится граница, где проживают около 50 млн китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море».

Туристические проекты на юге

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объем инвестиций в туристическую отрасль вырос в 25 раз.

«Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

По его словам, в регионе строят гостиницы четырех и пяти звезд, поскольку они наиболее востребованы у туристов. Губернатор считает, что новые отели помогут сдержать рост цен на отдых в регионе.

В Запорожской области власти намерены создать курорт «Приморск» с кемпингами, гостиницами и ландшафтным парком на берегу Азовского моря, а строительство инфраструктуры для Каспийского прибрежного кластера в Дагестане планируют начать в 2024 году, сообщала пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

Спрос на внутренний туризм не ослабевает, однако многих туристов в России останавливает рост цен и проблемы с транспортной доступностью туристических мест, заявила Forbes Наталья Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств. По ее словам, доля туристов, которые едут к морю на машинах, в этом году рекордно выросла.

Средний чек туров по России вырос на 10-15% в сравнении с 2022 годом, сообщили Forbes в компании Fun&Sun. Перелеты из Москвы в Сочи выросли в цене в среднем на 29%, в Иркутск — на 34%, Петропавловск-Камчатский — на 67%, пишет издание. Планируемый бюджет на отдых одного человека за год увеличился на 20% и достиг исторического максимума, говорится в исследовании ВЦИОМ.