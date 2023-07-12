Есть куда падать. Каким может быть «дно» российской валюты

Курс рубля снижается на протяжении семи месяцев и практически непрерывно – уже месяц. По оценкам Центробанка, российская валюта в июне ослабела к доллару на 10,4% против 1% в мае, в июле тенденция продолжилась. В прошлый четверг доллар торговался на уровне 93,5 руб., евро – 102 руб. До какого предела может ослабеть национальная валюта – в материале «Газеты.Ru».

По данным Московской биржи на 11:40 мск, максимальные уровни курсов доллара и евро на торгах составили 90,7225 рублей и 99,985 рублей соответственно.

В текущих условиях «дном» рубля могут стать отметки 100 рублей за один доллар и 110 руб. — за один евро, оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Это при условии отсутствия масштабных внешних шоков — например, тяжелой рецессии в мировой экономике с падением нефти Brent к $40-50 за баррель. При таком сценарии рост доллара к нацвалюте с начала года составит 43%, а с ноября – 64%», — сказал он.

Васильев пояснил, что на рубль в этом году давят отток капитала, превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением на внутреннем рынке, сокращение профицита текущего счета российского платежного баланса (то есть за границу уходит больше денег, чем поступает в Россию). По прогнозам ЦБ, профицит в 2023 году сократится в пять раз до $50 млрд с $233 млрд в 2022 году. Тогда курс рубля благодаря профициту был крепким и составлял 55-65 рублей за доллар.

По словам аналитика, часть валютной выручки не возвращается в Россию, а остается на зарубежных счетах. Рубль также реагирует на всплески спроса на доллары и евро, добавил он. Последний раз спрос наблюдался на фоне действий ЧВК «Вагнер» 23-25 июня. Россияне тогда купили валюты на 6,2 млрд рублей, сообщал Банк России. Регулятор отметил, что это оказало незначительное влияние на курс благодаря стабилизации ситуации.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев уточнил, что более низкий курс рубля является комфортным для бюджета. По словам эксперта, удобная с этой точки зрения стоимость барреля нефти в нацвалюте при сокращении добычи и экспорта в этом году составляет примерно 5,3 тыс. рублей. С учетом средней цены барреля Urals в текущем году в $57,5 получаем курс доллара около 92 рублей, уточнил Евстифеев. Также нужно учесть определенный запас на волатильность из-за спекулятивных стратегий, просадки нефтяных цен ниже благоприятных значений, добавил он.

«То есть комфортный курс доллара для бюджета находится в пределах 87-100 руб. Можно рассматривать уровень 100 руб. за доллар как потенциальную пиковую точку ослабления рубля», — отметил Евстифеев.

По его словам, отметки более 100 руб. за доллар не несут преференций для бюджетной политики и внешней торговли. При этом есть риск перехода динамики обменных курсов в неконтролируемую плоскость, что опасно для финансового рынка и в целом для экономики.

При каких условиях рубль достигнет «дна»

В базовом сценарии Васильев ожидает, что курс рубля до конца года останется в диапазоне 85-95 рублей за доллар, 94-105 рублей за евро и 11,8-13,2 рублей за юань. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова назвала фундаментальным уровнем на 2023 год 82-86 рублей за «американца».

К отметкам в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро нацвалюта может приблизиться в случае резкого снижения цен на нефть – ниже $70 за баррель, сказал Васильев.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица допустил, что дальнейшая девальвация рубля будет возможна в случае введения новых санкций или перехода военных действий на территории центральной России. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин не исключил, что рубль может достичь «дна» уже в этом году, а в следующем девальвация продолжится.

Однако ряд экспертов считают маловероятным развитие такого сценария. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов ожидает роста нефтяных котировок, что поможет поддержать рубль.

Руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков подчеркнул, что ослабление рубля в последние месяцы не вызвало опасений официальных лиц по поводу финансовой стабильности страны. В частности, ЦБ заявил, что не будет проводить валютные интервенции без надобности.

«Инфляция будет приближаться к двузначным значениям»

По словам Васильева, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля (при текущем курсе) подорожают автомобили, бытовая техника и электроника, зарубежные туристические путевки, лекарства. На фоне общего роста цен и повышенного потребительского спроса другие компании, напрямую не связанные с импортом, могут также повышать отпускные цены, добавил он.

«В случае закрепления курса доллара выше 90 руб. и движения к 100 руб. инфляция будет приближаться к двузначным значениям, а ключевую ставку придется повышать до 9-10% или даже выше (сейчас составляет 7,5% годовых. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул аналитик.

В результате ускорения инфляции для граждан дороже станут кредиты. «Рост ключевой ставки потянет за собой повышение ставок по кредитам, рост доходностей облигаций федерального займа, а вслед за ними и ставок по ипотеке», — указал Васильев.

Быстрое ослабление рубля невыгодно Банку России и правительству, поскольку повышает девальвационные и инфляционные ожидания, повышает издержки импортеров и увеличивает риски для финансовой стабильности.

Поэтому, по мнению аналитика, при движении рубля к отметке 100 руб. за доллар власти задействуют механизмы защиты курса рубля: усиление словесных интервенций, продажи Центробанком юаней из резервов, возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерами, усиление ограничений на отток капитала и внеочередное повышение ключевой ставки на несколько процентных пунктов.