«Мы это видели несколько раз, были отскоки». Что власти России говорят о курсе рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила снижение курса рубля динамикой внешней торговли. По ее словам, положительный счет операций в первом квартале 2023 года был впятеро меньше аналогичных показателей в 2022-м. Доллар и евро достигли 93 и 102 рублей на торгах впервые с марта прошлого года. Эксперты объяснили, с чем связан рост иностранной валюты. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Снижение курса рубля происходит из-за динамики внешней торговли и более низких показателей текущих операций в первом квартале 2023 года. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — отметила она.

По словам Набиуллиной, положительный счет операций первого квартала года был в пять раз меньше пиковых значений в 2022 году.

Динамика курса сейчас характеризуется рисками инфляции, и ЦБ намерен учитывать этот фактор, принимая решения по ключевой ставке. Глава Банка России добавила, что в стране инфляционные шоки случаются чаще, чем в других странах – но «доверие к регулятору растет – это отражается и на динамике кредитования».

По ее словам, режим денежно-кредитной политики Центробанка «показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем».

Утром четверга, 6 июля, курс доллара на Мосбирже вырос выше 93 рублей, курс евро пробил психологическую отметку в 100 рублей, достигнув уровня 102 рублей. Эти уровни были достигнуты долларом и евро впервые с марта 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, потерям позиций рублем помогает «весь спектр фундаментальных факторов».

«От прогнозных показателей дефицита бюджета в июле до решения Минфина в новом отчетном периоде продавать меньше юаней, чем ранее. ЦБ в очередной раз констатирует отсутствие финансовых рисков для экономики. На подобном фоне технические сигналы почти не работают. В то же время доллар США выглядит избыточно перекупленным и нуждается в серьезной коррекции», — заявил он.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, крупные игроки по-прежнему поддерживают спрос на валюту зарубежных стран на рынке России. Это может быть непрямо подтверждено ростом объема средней сделки на рынке.

«Мы связываем, что эффект вызван отчасти устойчивым спросом со стороны импортеров в РФ, отчасти — преодолением важных уровней сопротивления в районе 90 рублей за доллар в условиях сохраняющихся геополитических опасений», — говорит Жильников.

Эксперт также допустил, что ослаблять рубль могут разовые факторы – например, крупные сделки. «Вчера Совфед одобрил допуск к торгам банков-нерезидентов, что также скорее выступает фактором поддержки иностранной валюты», — подытожил финансист.

Глава Сбера Герман Греф в свою очередь подчеркнул, что рубль должен укрепиться, экстремально низких уровней 2022 года не ожидается.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — поделился Греф.

Он также рассказал, что в макропрогноз Сбербанка заложен курс рубля в 75 — 78 рублей на конец года. Банк его пока не меняет.

«Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», — добавил Греф.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колебания курсов валют могут быть связаны со спекуляциями на рынке.

«Мы действительно все видим такие колебания. Курс валют растет, рубль падает. Но мы это видели несколько раз и ранее. Были отскоки назад. Мы знаем, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что макроэкономические показатели в России «лучше ожидаемых». «Об этом в том числе речь шла на недавней встрече президента с председателем правительства. По поводу макроэкономической стабильности никаких вопросов не возникает», — подытожил Песков.