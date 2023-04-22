Bloomberg раскрыл состав нового пакета санкций ЕC

ЕС может с новым, 11-м пакетом санкций против РФ запретить транзит ряда товаров через Россию. По данным СМИ, ограничения коснутся высокотехнологичных товаров и некоторых машин. Кроме того, новые санкции могут быть введены против ряда фирм и организаций в России. При этом источники полагают, что ограничения вряд ли будут введены против «Росатома», поскольку в Брюсселе «нет единства по данному вопросу».

Новые антироссийские санкции Евросоюза могут ударить по транзиту высокотехнологичных товаров через территорию России. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

«Транзит через Россию по пути в третьи страны будет запрещен не для всех товаров», — отмечается в материале.

Новые ограничения могут стать частью нового пакета антироссийских санкций, который намеревается принять Еврокомиссия. Очередной набор ограничительных мер также будет включать около 30 новых санкций, а также дополнительные меры для нескольких российских фирм и госорганизаций.

Санкции 11-го с начала военной операции пакета ЕС также могут быть введены против транзита некоторых транспортных средств, сообщает агентство.

При этом отмечается, что в ряде стран, граничащих с Россией, в том числе – в Финляндии и Эстонии, наблюдается «всплеск торговли со странами Средней Азии». В статье говорится, что часть товаров остается в России или реэкспортируется из третьих стран.

Новый санкционный пакет вряд ли будет нацелен на «Росатом», полагают источники Bloomberg. Хотя многие государства-члены Евросоюза призывают ввести санкции против корпорации из-за «захвата Запорожской АЭС и предполагаемого соучастия в похищении персонала». Тем не менее, единства в ЕС по этому вопросу нет – многие страны-участницы объединения по-прежнему выступают против санкций в отношении российского ядерного сектора.

Одновременно с этим США предоставили Швейцарии, Австрии, Италии и Германии список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, сообщила британская газета Financial Times.

По данным журналистов, в список товаров, в которых РФ якобы заинтересована, вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы.

20 апреля еврочиновник, составляющий санкционные списки, заявил на условиях анонимности Financial Times, что западные санкции не затронули только те отрасли российской экономики, которые важны для одной или нескольких стран ЕС, и попытки ввести новые ограничения будут встречены вето.

«Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — заявил источник издания.

Одной из таких отраслей, которые критически важны для некоторых европейских стран, является атомная энергетика. Против этих ограничений выступают Франция и Венгрия. Активно призывает ввести санкции против «Росатома» Германия, которая продемонстрировала свою решимость 16 апреля, отключив три последние работающие АЭС в стране. После этого ФРГ начала импорт энергии из Франции, где АЭС по-прежнему работают, обеспечивая до 70% производимого страной электричества.