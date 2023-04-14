Предсказавший кризис 2008 года профессор Рубини спрогнозировал рецессию в США

США движутся к кредитному кризису и рецессии в экономике, заявил профессор Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый крах 2008 года. По его мнению, проблема – в региональных малых банках, выдающих ипотеки и бизнес-кредиты. На фоне краха Silicon Valley Bank эти банки усложнят процесс выдачи кредитов, из-за чего и начнется кризис. Рубини неоднократно делал различные прогнозы экономического характера — крах рынка он предрекал минимум пять раз за последние полгода.

Коллапс может ожидать банковскую систему США из-за краха Silicon Valley Bank. Такое мнение в интервью каналу Fox Business выразил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года.

«США движутся к кредитному кризису, который втянет экономику в рецессию», — сказал он.

По мнению Рубини, опасность таится в региональных банках США. Они выдают кредиты по ипотеке, для аренды торговых площадей и офисов, и бизнес-ссуды малым и средним компаниям. На фоне недавнего краха банка Silicon Valley Bank эти финансовые организации должны усложнить процесс получения американцами кредитов. Это, в свою очередь, и приведет к кредитному кризису.

«Повысится вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Мы столкнемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы», — подчеркнул профессор.

Рассуждая о признаках, которые могли бы указать на «достижение рынком дна», он заявил, что «худшее еще впереди».

В начале апреля Рубини заявил, что сотни малых банков в США могут из-за роста процентных ставок оказаться в состоянии технического дефолта.

«Когда процентные ставки повышаются, стоимость ценных бумаг и кредитов снижается. И тогда возникают массовые проблемы с ликвидностью и платежеспособностью»,

— сказал профессор в интервью каналу Bloomberg TV.

Он заявил, что на балансах кредитных организаций скопилось множество портфелей ипотечных кредитов с 30-летним погашением, которые выдавали по фиксированным ставкам в период их удержания Федеральной резервной системой (ФРС) США на одном уровне. Рубини оценил возможные убытки по таким кредитам и ценным бумагам в $1,8 трлн — при общем капитале в $2,2 трлн.

6 марта Нуриэль Рубини выразил мнение, что в 2023 году финансовые рынки ожидает «идеальный шторм» — смесь рецессии, долгового кризиса и неконтролируемой инфляции.

«ФРС потребуется поднять базовые ставки намного выше 6%, чтобы инфляция вернулась к своему целевому уровню в 2%. Но такое повышение может спровоцировать серьезную рецессию, крах фондового рынка и резкий рост числа дефолтов по долгам», — передает слова Рубини портал Business Insider.

По его словам, у ФРС не будет другого выбора, как просто отказаться от борьбы с инфляцией, позволив ценам выйти из-под контроля.

Он добавил, что все события, связанные с ухудшением состояния американского рынка акций, приведут к глобальной рецессии. За рецессией пойдут новые последствия в виде роста долгов и инфляции.

В декабре прошлого года Нуриэль Рубини спрогнозировал глубокую и затяжную депрессию в глобальной экономике из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств, сообщила британская газета The Financial Times.

По его мнению, новая рецессия будет глубокой и длительной — хотя монетарные власти западных стран говорят, что кризис будет коротким и слабым.

Рубини отметил, что одним из самых опасных моментов является то, что Америка сейчас переживает «самую высокую инфляцию» за последние 60 лет, на уровне 7,1%. В таких условиях увеличение процентной ставки «не может закончиться мягкой посадкой», убежден профессор.

Экономист высказал мнение, что в Европе дела обстоят даже хуже. К примеру, Британия столкнулась с стагфляцией (сочетание высокой инфляции и отсутствия экономического роста), а Банк Англии готовится к экономическому спаду на протяжении «как минимум пяти последующих кварталов».

К тому же, положение дел в мировой экономике осложняется крайне высоким уровнем госдолга, который за четверть века увеличился с 220% до 350% мирового ВВП. Данное обстоятельство существенно урезает возможности центробанков при выборе вариантов антикризисной политики, подчеркнул Рубини.

В ноябре 2022 года Рубини заявил, что подъем радикальных, авторитарных партий, связанный в том числе с увеличением социального неравенства в различных странах мира, станет главной «мегаугрозой» для глобальной экономики в среднесрочной перспективе.

«Глобальная негативная реакция на либеральную демократию и рост радикальных, авторитарных партий крайне правого и левого толка отчасти обусловлены резким ростом неравенства в доходах и богатстве <....> Ситуация будет ухудшаться по мере потери рабочих мест, но не из-за торговли и миграции, а из-за того, что искусственный интеллект, робототехника и автоматизация приведут к постоянной технологической безработице»,

— предположил Рубини в материале для британской газеты The Guardian.

По его словам, если этот процесс не остановится, к власти в различных странах мира придут «еще более опасные, агрессивные, популистские режимы». Вкупе с рядом экономических проблем эти факторы могут привести глобальную экономику к глубокой рецессии.

«Вот как будет выглядеть экономический кризис на этот раз. Дефолты для зомбированных домохозяйств, фирм, финансовых учреждений, правительств и стран, поскольку центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, а не снижать их, как мы видели в последние десятилетия, для борьбы с инфляцией <....> Пузыри частного капитала, собственности, венчурного капитала и криптовалют лопнут теперь, когда эра дешевых денег закончилась», — подытожил экономист.