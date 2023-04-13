«Мы хотим, чтобы бизнес велся цивилизованно»

В конце апреля исполняется год с момента появления в России Ассоциации ювелиров. В нее вошли пять ведущих ювелирных бренда, на долю которых приходится 40% производства изделий из золота. О том, что сделано за это время, какие задачи реализованы и что еще предстоит воплотить в жизнь, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор ассоциации Вадим Серов.

— В России уже работают Гильдия Ювелиров России, Ассоциация ювелиров Евразийского экономического союза, Гильдия ювелиров Урала, ВЭД Ювелир. Для чего потребовалось создавать новое объединение?

— К сожалению, на протяжении нескольких лет у наших отраслевых объединений не складывалась ни общая позиция, ни диалог с властью: по сути, образовался вакуум в отношениях с регулятором и друг с другом, который, мы считаем, нужно заполнить конструктивным взаимодействием. Мы хотим, чтобы на нашем рынке бизнес велся цивилизованно, в условиях добросовестной конкуренции и с современным отраслевым законодательством. Эту задачу ни одна компания в одиночку не решит: нужен согласованный подход с учетом мнений разных бизнес-моделей, поэтому конструктивный диалог с властью, государственными органами по силам только отраслевому объединению.

Также появилась необходимость иметь площадку для формирования совокупных знаний, для повышения общего уровня информированности и отраслевой экспертизы, чтобы вместо расплывчатых фантазий и мифов появилась объемная, релевантная и понятная статистика. Пока в Ассоциации ювелиров всего пять участников, но это ведущие российские ювелирные бренды — Sokolov, Адамас, 585, Санлайт и Алроса: все вместе мы формируем порядка 40% производства ювелирных изделий из золота. Я уверен, со временем нас в ассоциации будет больше.

— Как отразился на отрасли переход с упрощенной на общую систему налогообложения (ОСН)?

— Полная объективная картина сложится только в течение текущего года. Но если говорить в целом, то с отраслью думаю, все будет в порядке. Так, в настоящее время по данным Федеральной пробирной палаты (ФПП) в 2022 году было зарегистрировано 2 275 производителей, из них 300 формировали 97,3% доли рынка. Я уверен, что перемены на них никак не сказались: большинство из них уже работало на ОСН.

А вот еще статистика: на спецучете 22 349 сейчас участников отрасли, из них — 3 152 в реестре именников, то есть имеют собственный знак изготовителя ювелирных изделий. Однако, на клеймение в 2022 году сдавали изделия только 2 266 — даже, если предположить, что часть из них работает с серебром, а его клеймение добровольное, все равно получается огромный разрыв и очевидно, что много компаний просто числились, но не вели никакую деятельность. В январе 2023 года, по данным ФПП, продукцию на клеймение передали 1600 предприятий, год назад их было 1300. То есть сейчас мы не наблюдаем снижения количества производителей ювелирных украшений, наоборот есть рост.

— Не слишком ли это звучит оптимистично?

— Я привел реальные цифры, однако, также реально, что каким-то предпринимателям придется закрыться. Но, если объективно разбираться в этом вопросе, нужно все-таки вернуться на некоторое время назад, когда появилась возможность работать на упрощенке. Специальные налоговые режимы вводят для малого бизнеса — эти налоговые преимущества должны были поддержать предпринимателей и создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Что мы видели вместо этого? — появление множество микро- и малых компаний для перевода предприятия на УСН, дробление бизнеса для ухода от налогов. Ни о какой равной конкуренции речи не шло, усилия государства по налоговой поддержке просто нивелированы.

Ситуация усугубилась с отменой НДС на инвестиционные слитки для физических лиц: меру поддержки населения недобросовестные участники рынка использовали как новую схему незаконного обогащения. И все это вместе создавало явные условия для неправомерного сокращения поступлений в федеральный бюджет.

Давайте посчитаем: то есть у нас 300 предприятий из 2 тысяч производят 97,3% объема ювелирных изделий — это добросовестные участники оборота драгоценных металлов и изделий из них, уплачивающие налоги в бюджет государства. В то же время, из оставшихся юридических лиц, зафиксированных на спецучете, 90% — это компании, каждая из которых платит менее 10 тыс. руб. НДФЛ за год. И здесь возможны только два варианта объяснений: либо эта компания работает в серой зоне и уходит от налогов, либо действительно ничего не зарабатывает.

Причин для закрытия бизнеса всегда было много и разных, в наше сложное время они также есть. Странная ситуация – если при смене системы налогообложения бизнес закрывают, значит, он работал только за счет экономии на налогах? Скорее тут что-то не так с бизнесом. При этом подавляющее большинство предприятий работает и развивается. Отмечу, что ломбарды, например, а это предприятия малого бизнеса, всегда работали на ОСНО, для них никогда не было спецрежимов.

— Но согласитесь, вместе с закрытием малых предприятий мы лишимся возможности приобретать уникальные ювелирные изделия, штучного производства…

— Нет, не соглашусь. В октябре прошлого года Ассоциация ювелиров инициировала проведение круглого стола в Государственной думе с представителями отрасли и отраслевых ведомств, где мы внесли в закон поправки, касающиеся статуса художников-ювелиров.

Фактически, уже очень много лет, люди, которые производят «штучный» товар, создают действительно произведения искусства из драгоценных металлов и камней, которые забирают главные призы, побеждают на крупных международных выставках, находились в «правовом» вакууме. В отраслевом российском законодательстве не использовался ни термин, ни тем более определение для мастеров, создающих высокохудожественное авторское искусство; при этом в действующем законодательстве о культуре также не учитывались особенности их творческой деятельности, и не обеспечивалась защита их интересов.

Мы очень признательны Минфину России, что инициатива Ассоциации ювелиров, Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, была поддержана: есть нормативное закрепление статуса художников-ювелиров и такая возможность позволит им уплачивать налог в размере 13%, как физическим лицам.

— Есть ли у ассоциации понимание, куда двигаться дальше? Какие первоочередные задачи в этом году?

— Ряд вопросов, которые необходимо решить в этом году, касаются дистанционной продажи ювелирных изделий. По нашим оценкам весь совокупный объем ювелирного розничного рынка по итогам 2022 года составил 301 млрд рублей, при этом на онлайн-канал уже приходится почти пятая часть всех продаж — 19%, и рост в прошлом году был очень заметным: около 250% (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли).Всего три года назад были сняты регуляторные ограничения — такой рост продаж безусловно объясняется тем, что категория стартовала в интернете практически с нуля и, в этом сходятся все эксперты, — у нее высокий потенциал: 19% от розничных продаж далеко не предел. Положительную роль здесь также сыграло решение Минфина о повышении порогового значения идентификации клиента при покупке ювелирных изделий в 1,5 и 2 раза (для наличных и банковских оплат), однако, мы считаем, что и эти цифры нуждаются в корректировке, в дальнейшем снижении, как для классической розницы, так и для онлайн-канала.

Еще одна задача — исключить риски подмены ювелирных изделий при возврате (правила дистанционной торговли это позволяют), мы сейчас прорабатываем возможные решения.

Ну и глобальная задача, стоящая перед нами — это создание релевантной отраслевой аналитики. Существующие сейчас статистические выкладки носят довольно разрозненный характер и в силу того, что отрасль представлена разнообразными форматами участников, и потому что до сих пор никто не ставил перед собой такую цель. Мы намерены аккумулировать всю информацию: за основу предполагаем взять данные из ГИИС ДМДК и других официальных источников и дополнять ее эксклюзивной аналитикой участников ассоциации. Это позволит объективно структурировать и позиционировать ювелирную отрасль в дальнейшем.