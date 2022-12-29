«Это временная мера». Почему китайская система ограничила выдачу наличных россиянам

Единственная оставшаяся в России международная платежная система — китайская UnionPay — ограничила снятие наличных для держателей российских карт. Теперь за границей нельзя снимать больше 50 тысяч юаней в день или 500 тысяч юаней в год. Лимиты не распространяются на безналичные операции. В Госдуме посчитали, что решение UnionPay — временное, компания была вынуждена его принять перед предстоящими в январе коронавирусными послаблениями.

Китайская международная платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных денег за границей для карт, выпущенных российскими банками. Об этом сообщили сразу несколько СМИ, в том числе ТАСС и РИА Новости. Одними из первых о новых лимитах сообщили Frank Media.

Изданию подтвердили в банках «Русский стандарт» и ВБРР, что теперь для карточек UnionPay от российских банков за рубежом действует ограничение на снятие наличных — 50 тысяч юаней (507,3 тысячи рублей, по курсу ЦБ на четверг, 29 декабря) в день и 500 тысяч юаней (5,1 млн рублей) в год.

В некоторых банках сообщили, что пока не слышали об ограничениях, часть кредитных организаций называли другие лимиты на снятие наличных.

Источник Frank Media в одном из банков рассказал, что китайская сторона не заявляла о лимитах на снятие наличных с карт UnionPay за пределами страны эмиссии. Однако российские банки сами могли устанавливать ограничения в соответствии с собственными политиками. Разные лимиты, которые называют сейчас в разных банках, он увязал именно с этим фактом.

В банке «Приморье», сообщавшем о введении лимита, отметили, что «при необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуется оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка».

Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка «Зенит» сообщил, что введенные китайской платежной системой лимиты действуют именно на снятие наличных за границей, но не затрагивают безналичные операции.

«Банк «Зенит» получил соответствующее уведомление от платежной системы. При этом безналичные операции не ограничиваются», — заявили в кредитной организации.

Депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решение китайской компании, связал его с предстоящими ослаблениями карантинных мер по коронавирусу, которые уже анонсировал Пекин с января.

«Я думаю, это временное внутреннее решение китайских властей, и оно определяется карантинной логикой. Если карантин сейчас снимается, будет больше контактов, поездок. Как показал российский опыт реагирования на кризисные ситуации, это вполне подходит как временная мера для стабилизации финансовых операций. Уверен, что Китай заинтересован в расширении не только потока туристов, но и делового сотрудничества. В перспективе UnionPay может и должна рассматриваться как система, которой пользуются и все жители Российской Федерации, и жители стран ЕАЭС», — объяснил парламентарий.

После ухода из России Visa и MasterCard весной этого года UnionPay остается единственной работающей в стране международной платежной системой.

Китайская компания официально никак не реагировала на введение санкций против России. Однако, как писал РБК в апреле, UnionPay запретила российским банкам, находящимся под блокирующими западными санкциями, выпускать свои карты. Сейчас эмитентами таких карт остаются «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и «Почта банк».

Несмотря на уход западных платежных систем, карточками UnionPay пользуются только 2% россиян, наиболее популярны они в дальневосточных и восточно-сибирских регионах.

Многие иностранные онлайн-магазины не принимают платежи по эмитированным российскими банками картам UnionPay. Осенью сразу несколько европейских стран перестали принимать карты этой платежной системы, выпущенные в России. Например, с 3 октября их прекратили обслуживать в банкоматах Финляндии, а с 5 октября российские карты UnionPay не принимают в Испании, Чехии и на Кипре.