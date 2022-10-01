«Будут перегружать»: Россия ответила Европе на запрет перевозок товаров по ЕС

Москва ответила Брюсселю, запретив грузоперевозки по России транспортным компаниям из ЕС, Норвегии и с Украины. В начале апреля этого года аналогичные меры против РФ ввели страны Евросоюза. Тем не менее, как заявили в Минтрансе, зарубежные товары будут доходить до конечного потребителя. Какие товары можно беспрепятственно перевозить и почему Россия медлила с ответом — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил, что компаниям из всех стран Европейского союза, Великобритании, Норвегии и с Украины запрещено перевозить на автотранспорте грузы по территории России. Исключение – Калининградская область.

Запрет касается двусторонних перевозок, транзитных перевозок, перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Постановление вступает в силу 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.

В документе, в частности, есть перечень товаров, на перевозки которых запрет не распространяется. Среди них живые животные, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, алкоголь, табак, лекарственные препараты, удобрения, косметика, контрацептивы, бумага и картон, ядерные реакторы, трубопроводы, электромашины и оборудование, наземный транспорт, кроме железнодорожного.

В Минтрансе пояснили, что грузы из «недружественных стран» будут по-прежнему доставляться конечным потребителям.

«Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», – пояснили РБК в пресс-службе Минтранса.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ. Документ позволяет правительству вводить запрет на грузоперевозки по России против стран, которые вводили аналогичные меры. Такие полномочия были предоставлены министрам «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств».

Санкции ЕС

В рамках пятого пакета санкций европейские страны запретили любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, перевозить грузы по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Ограничения вступили в силу 8 апреля в качестве ответа на спецоперацию России на Украине.

В середине апреля Минтранс не рекомендовал вводить зеркальные меры против ЕС, так как представители крупных российских компаний посчитали, что такой запрет нарушит важные поставки, пишет РБК со ссылкой на источник.

По их мнению, это могло сказаться на перевозках европейских станков, конвейеров, расходных материалов и запчастей – товаров, которые нельзя доставить путем перегрузки на границе без потери качественных характеристик.

Как отмечали в Федеральной транспортной службе (ФТС), меры не распространялись на автомобильные перевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции – в том числе пшеницы. Кроме того, разрешалось перевозить энергоносители, цветные металлы и удобрения. «Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым», – обратили внимание в ФТС.

Транспортные компании, опрошенные РБК, заявили, что из-за этого на внутреннем рынке России возник профицит фур. 21 июня в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) заявили, что 3,1 тыс. автопредприятия РФ вынужденно прекратили свою деятельность. Общий парк автопоездов составляет 45 тыс., а количество сотрудников – 70 тыс. человек.

При этом европейские перевозчики, став монополистами на рынке перевозок по ЕС, многократно подняли стоимость своих услуг. Если до апреля рейс одной фуры из Европы в Россию обходился в €3,2 тыс., то в июне, как сказал РБК гендиректор АСМАП Андрей Курушин, цены стали не ниже €12 тыс.

В ассоциации предложили ввести аналогичный запрет в России. По их мнению, доставка по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии) сможет выправить ситуацию.