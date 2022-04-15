ЦБ ужесточил борьбу с мошенническими переводами

Центробанк рекомендовал кредитным организациям блокировать доступ к счетам подозрительных клиентов, чтобы противостоять дропперам. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит, подчеркивает регулятор. Мошенники активизировались весной 2022 года на фоне санкций против России и отключения ряда финансовых услуг, например, возможности оплачивать покупки в интернет-магазинах картами российских банков.

Центробанк направил в кредитные организации письмо, в котором рекомендует блокировать дистанционный доступ к счетам, на которых зафиксирована подозрительная или нетипичная активность.

«Регулятор рекомендует банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа (карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга), принадлежащих лицам, информация об операциях которых уже внесена в базу данных о переводах денежных средств без согласия клиента», — говорится в письме ЦБ.

Блокировка усложнит вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу, подчеркивает регулятор. При этом ЦБ рекомендует все-таки предварительно уведомлять клиентов о приостановке работы. Предполагается, что доступ к аккаунту можно будет разблокировать только при личном обращении в банк.

Как уточняет Банк России, новые рекомендации направлены на противодействие дропперам — лицам, использующим дистанционные каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег.

«Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — отмечает директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Новые схемы мошенничества

На фоне антироссийских санкций и ограничений на ряд финансовых услуг мошенники применяют всё новые схемы обмана. Газпромбанк, в частности, рассказал о появлении большого количества поддельных сайтов с предложениями по подключению к Системе быстрых платежей, обмену валют с выгодным курсом и по оплате услуг зарубежных сервисов картами российских банков (с 10 марта, напомним, карты Visa и Mastercard, выпущенные в российских банках, не принимаются к оплате в иностранных магазинах).

Как добавили в Альфа-банке, еще одна популярная схема для обмана — «спасти» вклад или валюту с помощью переводов на специальные счета.

Также злоумышленники разработали фишинговые рассылки и сайты, на которых предлагается купить технику, предметы роскоши и другие товары по «старым ценам». В условиях сложившегося дефицита появились даже нелегитимные интернет-магазины поставщиков офисной бумаги.

Списание долгов «под ключ»

«Газета.Ru» выявила новую схему мошенничества антиколлекторов, предлагающих списать долги клиентов по 127-ФЗ (о банкротстве). Услуга стоит 60 тыс. рублей.

Созданный злоумышленниками сайт использует символику портала Госуслуги и системы «Электронное правосудие». Его быстро можно быстро найти в основных поисковиках. На сайте указано, что его сотрудники выигрывают 98% дел.

Мошенники предлагают оплатить какую-то минимальную часть долга (через них, конечно), а остальную обещают списать. Жертва платит деньги, но через некоторое время ей приходит уведомление о необходимости оплатить долг. Если клиент повторно обращается в компанию, его просят написать заявление, что все общение как с кредиторами, так и с коллекторами перекладывается на них. О том, что долг так и не списан, жертва узнает уже в суде.

Такие сайты, как правило, помимо основной мошеннической схемы, также собирают информацию о людях, находящихся в непростой жизненной ситуации, чтобы затем на основе нее создать правдоподобный фишинговый кейс, уточняет адвокат коллегии «Юков и партнеры» Джамали Кулиев.