ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Что будет с вкладами и кредитами

Центробанк в пятницу, 8 апреля, опустил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. «Газета.Ru» выясняла, как это решение повлияет на доходность вкладов и стоимость кредитов, на акции и облигации, какое решение регулятор может принять на ближайших заседаниях.

ЦБ снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 17% годовых. Такое решение регулятор принял по итогам заседания совета директоров 8 апреля. Новая ставка заработает уже с понедельника, 11 апреля.

В Банке России пояснили свое решение ослаблением некоторых негативных условий, которые влияют на жесткость денежно-кредитной политики. Как следует из пресс-релиза ЦБ, риски для финансовой стабильности сохраняются, но сейчас перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Регулятор фиксирует устойчивый приток денег в срочные вклады.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен. В том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — пояснили в ЦБ.

В Банке России уточнили: решение о снижении ставки отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — следует из пресс-релиза регулятора.

Логичное решение

В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых. Затем регулятор поднял ее сразу до 20% годовых на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на этом уровне.

«Решение ЦБ, с одной стороны, неожиданное. Многие предполагали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля для снижения ставки. Но с другой — вполне закономерное. Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд – индекс потребительских цен падает. Кроме того, набег на банки уже давно завершился. Наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет», — подчеркнул начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал решение ЦБ логичным.

«Текущие условия — почти полное ограничение экспорта капитала и обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки – спровоцировали чистый приток валюты в Россию. В обмен на эту валюту в финансовую систему страны поступает большой объем рублевой ликвидности, которая прослужит снижению процентных ставок как по кредитам, так и по вкладам. На этом фоне, а также учитывая значительное укрепление рубля, снижение ключевой ставки Банком России выглядит весьма логичным решением», — отметил Сыроваткин.

Каковы будут последствия для рынка и рубля

По словам Карпунина, облигации заранее закладывали подобное решение ЦБ, торгуясь с гораздо более низкими доходностями, так что они могут лишь незначительно подрасти.

«Для рубля снижение ставки — негативный фактор. Однако на него сейчас в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля», — уточнил Карпунин. По его словам, для российского рынка акций снижение ставки — положительный драйвер.

Ставки по вкладам пойдут вниз, по кредитам – не сразу

По словам Карпунина, ставки по депозитам начали снижаться еще до решения ЦБ.

«С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3-5 процентных пункта. То есть они уже заложили этот фактор, так как не нуждались в избыточной ликвидности. В ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции. Вероятность этого очень высокая.

Поэтому тем, кто хотел открыть депозит, стоит поторопиться, фиксировать ставки, пока их не поменяли в самое ближайшее время. Ставки по кредитам будут реагировать чуть дольше, но также могут снизиться вслед за ключевой», — уточнил Карпунин.

С ним согласился старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

«Резкое повышение ключевой ставки в феврале и последовавшее за ним увеличение ставок по депозитным предложениям остановило панические настроения вкладчиков. Уже в марте многие банки стали корректировать доходность по депозитам в сторону снижения, стремясь ограничить приток дорогих вкладов. Сейчас, когда ключевая ставка была снижена, эта тенденция продолжится как в части вкладов сроком на несколько месяцев, так и по более долгосрочным инструментам. Что касается кредитования, здесь улучшение условий для населения может быть более осторожным. Риски неплатежеспособности остаются повышенными при отсутствии предпосылок для повышения доходов граждан», — пояснил Тетерин.

Карпунин не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

«Как минимум, радует начало тренда на снижение ставки. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например до 15–16% годовых», — считает Карпунин.