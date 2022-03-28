Голубые фишки в минусе: как прошли торги на Мосбирже после очередных послаблений

На Мосбирже 28 марта прошел первый полноценный торговый день после длительного перерыва. До этого с 24 марта торги шли только по акциям 33 компаний, входящих в индекс площадки. На этот раз участвовали все российские акции, а также корпоративные облигации. В лидеры вышли производители удобрений – «ФосАгро», «Акрон» и «Куйбышевазот». А вот «голубые фишки» в основном торговались в минусе.

Торговый день на Мосбирже 28 марта снова проходил в усеченном формате — не были доступны иностранные акции, короткие продажи, а сама площадка работала только до 14.00. Однако сегодня инвесторам был открыт доступ ко всем российским акциям, а также к корпоративным облигациям.

Торги акциями возобновились на прошлой неделе, 24 марта, после почти месячного перерыва. В них тогда участвовали бумаги 33 российских компаний, которые входят в Индекс Мосбиржи. https://www.gazeta.ru/business/2022/03/24/14662885.shtml

28 марта в лидерах оказались производители удобрений, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Прибавляли акции «ФосАгро» (+20,05%), «Акрона» (+40,22%) и «Куйбышевазота» (+39,79%). По его словам, «хорошо выглядели» и бумаги «Черкизово», «Распадской», группы «Белуга» и «Сегежа». Кроме того, отскочили акции «Аэрофлота» (+3,03%), который был в аутсайдерах в течение предыдущих двух торговых дней. А вот голубые фишки (акции наиболее крупных и надежных компаний) в основном торговались в минусе на 2–6%, добавил эксперт.

«Покупатели концентрируются на секторах, которые менее подвержены снижению во время кризисов – на бумагах производителей продукции АПК и ритейла. Тем более что мировые цены на продукты питания и удобрения растут и будут расти вместе с энергоносителями», — сказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

В антилидерах оказались акции СПБ Биржи (-31,79%), ГК «Самолет» (-25,7%), «Мечела» (-22,88%), «Юнипро» (-17,22%). Большие потери сегодня были у компаний, которые только начали заново торговаться, сказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Например, «М-видео» потеряло примерно 18%, бумаги ЛСР снизились на 14,5%, акции «Энел Россия» подешевели на 25,3%. По его словам, все эти падения объяснимы: «М-Видео» частично теряет поставщиков, что отразится на финансовых результатах. «Энел Россия» может испытывать проблемы с ликвидностью, поскольку это «дочка» итальянского холдинга, а, значит, может попасть под санкции.

В целом индекс Мосбиржи потерял 2,15%, составив 2430,70. Долларовый индекс РТС к окончанию торгов составил 823,04 (-0,79%).

«В дальнейшем ждать резкого роста рынка однозначно не стоит. Более того, вполне возможно продолжение распродаж, когда ЦБ разрешит полноценные торги с возможностью открытия коротких позиций», – полагает Коган.

Каков был спрос на корпоративные облигации

Общий объем торгов корпоративными облигациями на Московской бирже составил порядка 1,2 трлн руб., сообщил Галактионов. По объему сделок лидерами стали выпуски ВТБ, «Альфа-банка», «Роснефти», «Сбера» и «Самолета», добавил аналитик УК «Альфа-Капитал» Георгий Айвазов. Однако спрос на корпоративные облигации был не очень высоким.

Инвесторы сейчас заняли «выжидательную позицию»: они ждут возобновления торгов в полноценном формате и ждут, когда ситуация стабилизируется, считают эксперты.

«Пока сложно понять, что именно происходит с корпоративными облигациями – инвесторы просто не рискуют активно вкладываться, поскольку, кроме высокой доходности бумаг, есть еще и немалые перспективы дефолтов компаний», — отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Облигации также существенно проигрывали вкладам по ценам, которые были на открытии рынка, отметил Михаил Коган. По мнению эксперта, как минимум эту неделю рынок облигаций будет «лихорадить»: возможны как взлеты на 3-4%, так и падения на 5-6% в день. «Поэтому сейчас лучше смотреть не на то, что популярнее остальных, а отсматривать бумаги надежных компаний и отраслей, которые точно не будут чувствовать себя хуже экономики», — считает он.

Какие еще остаются ограничения

Сейчас все еще по-прежнему запрещены короткие продажи (short-позиция), а также продажи иностранными инвесторами. Рынок находится «в условно тепличных условиях», сказал Георгий Айвазов.

«Тем не менее, есть положительный момент: пока нет какого-либо значимого участия средств ФНБ (на поддержку российского рынка выделен 1 трлн руб.), и рынок справляется с внешним негативным геополитическим фоном самостоятельно, без поддержки», – добавил он.

Как меняется количество частных инвесторов

Пока Мосбиржа еще не опубликовала такую статистику, но структура инвесторов могла измениться, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

На конец января 2022 года у 17,4 млн человек были брокерские счета (всего 28,8 млн). В том же месяце сделки совершали 2,8 млн человек. Тогда наблюдалась максимальная активность со стороны частных инвесторов за всю историю российского рынка, подчеркивала биржа. В итоге в январе доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,2%, в объеме торгов облигациями — 17,8%.

«Учитывая сокращение рыночной доли иностранных инвестфондов, доля частных инвесторов в объеме торгов, полагаю, возрастет на 10-20% в зависимости от сегмента», — считает эксперт.