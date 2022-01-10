«Назло бабушке отморожу уши». Почему США не оставят россиян без «айфонов»

Американские СМИ вновь сообщили о возможных санкциях против России в случае вторжения на Украину. Они могут коснуться импорта потребительской техники, например, смартфонов, компьютеров или холодильников. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что подобные ограничения могут ввести. Но если это все-таки произойдет, заменить технику отечественной продукцией не получится, считают они: придется закупать ее у других стран, в частности, у Китая.

Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране, сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину. О подобных санкциях писало и агентство Reuters.

Ограничения коснутся не только смартфонов и компьютеров, но и, например, холодильников и стиральных машин, сообщило издание. При этом под санкции подпадут не только товары чисто американского производства, но и те, которые были произведены в европейских странах, Южной Корее и других.

Издание отметило, что обсуждение санкций идет на фоне дипломатических переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят на этой неделе.

Чем можно заменить продукцию из США

Для каждого товара теоретически можно подобрать аналог из страны, которой не коснулись санкции США, отметил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Но с некоторыми нишевыми товарами могут возникнуть сложности: например, с европейскими машинами, которые собирают в Америке, персональными гаджетами, сервисами. «Но эти трудности скорее будут связаны с поиском сопоставимых аналогов», — уточнил он.

Альтернативой товарам из США может стать продукция из Китая, сказал «Газете.Ru» техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Однако он уточнил, что американские технологии используются и там. Например, операционная система Android по факту является открытой, и ее могут использовать любые компании в своих разработках. Однако есть нюанс: без сервисов американского Google она будет не так интересна массовому потребителю. Тем не менее Huawei, которая попала под санкции США, с этой проблемой более-менее справляется, говорит Петухов.

«В принципе, американцы не могут запретить нам использовать Android, но могут запретить использовать какие-то определенные сервисы», — заключил блогер.

Создать же собственное производство в России в текущих реалиях невозможно – у нас нет для этого мощностей, компонентов, опыта, заявил Петухов.

«Наладить какой-то объем производства реально, но экономически это будет не очень выгодно. Я думаю, это может сработать в том случае, если вообще закроются все границы и будет железный занавес со всех сторон. Тогда худо-бедно что-то сделаем», — сказал он.

С точки зрения бизнеса создать конкурентоспособный продукт в этих сегментах действительно сложно, соглашается Щельцин. По его словам, проще наладить какие-то коллаборации с внешними производителями или вовсе отказаться от своего производства и только импортировать. Дело в том, что рынок B2C («business to consumer», бизнес для потребителя) в России в мировых масштабах очень маленький: будет сложно конкурировать и привлекать инвестиции. Однако на рынке B2B (business to business», бизнес для бизнеса) какие-то подобные идеи реализовать можно: есть программы господдержки, которые, в частности, могут помочь с финансированием и допуском на рынок.

«Представьте, что нужно создать аналог «айфона» для потребителей в количестве 10 млн человек. Это невыгодно, особенно с учетом того, что они вряд ли выберут какой-то новый сырой продукт. И сколько должно быть инвестиций, чтобы этот продукт конкурировал с «айфоном». Это просто невероятно. Если население России было бы гораздо больше, то можно было бы рассмотреть какие-то коллаборации и привлечение инвестиций. Но в наших реалиях это не бьется», — пояснил Щельцин.

А будут ли санкции

Подобные ограничения США вряд ли введут, считает ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он привел в пример, что Россию уже несколько лет «пугают» отключением от международной межбанковской системы SWIFT, но пока этого так и не произошло. По мнению эксперта, это может быть «подготовкой почвы» на фоне дипломатических переговоров.

«Фактически отключение от SWIFT, как и санкции против электроники — это не просто неприкрытая агрессия. Это беспрецедентный шаг, потому что это де-факто отрежет поставки большей части электроники. От этого в первую очередь пострадают американские компании — так или иначе. Российский рынок является крупнейшим в Европе. Потери будут измеряться миллиардами долларов ежегодно для всех», — сказал он.

По словам эксперта, если санкции даже будут введены, то они уже никого не будут сильно волновать, поскольку в этот момент Россия перейдет в стадию физической войны.

«На этом фоне отсутствие смартфонов, холодильников и микроволновок будет делом десятым», — подчеркнул Муртазин.

Кроме того, само ограничение экспорта потребительских товаров — не вполне понятная мера, говорит Wylsacom. Пока, по его словам, США не применяли подобных санкций: в основном речь всегда шла о крупном бизнесе, о запрете на использование каких-то технологий для отдельных компаний или для какой-то страны в целом.

«Как в данном случае на действия правительства России повлияет запрет ввоза тех же «айфонов», мне до конца не понятно», — сказал он.

Какого-то «катастрофичного» провала на рынке вряд ли стоит ожидать, и российские пользователи сильно не пострадают, считает Петухов. Он отметил, что средний сегмент и так представлен китайской продукцией. А если говорить конкретно о продукции Apple, то она достаточно дорогая, и уже сейчас часть товаров ввозится «в серую».

«Пока это все ощущается, как назло бабушке отморожу уши. Действия американского правительства в данном случае будут направлены не столько против российских пользователей, сколько против собственного бизнеса», — уверен блогер.