Что клиенты Сбера делали с валютой во время пандемии

В первых двух кварталах 2020 года рынки пережили один из крупнейших шоков столетия, но и посткарантинная реальность стала непростым испытанием для компаний и потребителей. Однако в сравнении с кризисом 2014 года рынки все же повели себя стабильнее, чему способствовали политика Банка России и адаптация российской экономики к режиму плавающего валютного курса. Проанализировав клиентское поведение, специалисты Сбера отметили, что во время пандемии самые интересные изменения произошли не в объемах спроса и предложения, а в поведенческих паттернах.

От путешествий к инвестициям и онлайн-шоппингу

Март 2020 года в сравнении с январем-февралем показал резкий рост конверсионных операций физических лиц – почти в 3 раза по операциям, не относящимся к POS-обороту, то есть к оплатам по картам, свидетельствуют данные Сбера. Потребители привычно «испугались» изменений в мировой экономике и стали искать защиту своих накоплений в иностранной валюте. Однако уже к маю показатели конверсии вернулись к обычным значениям, и значительных всплесков спроса на росте или падении курса валют не наблюдалось. Еще один традиционный резкий скачок операций эксперты отметили только в декабре. Согласно данным СберБанка, 2021 год в сравнении с прошлым годом в целом показывает более высокую активность физических лиц на валютном рынке.

«Валюта может использоваться как для транзакционных нужд, например, для путешествий и покупок, так и в качестве инвестиционного инструмента. Как и любую инвестицию, ее следует рассматривать через призму инвестиционного портфеля, то есть не класть «все яйца в одну корзину». Желательно не аллоцировать на нее весь объем своих инвестиций, а распределять вложения между разными валютами. Это поможет избежать рисков страновых макроэкономических шоков, поскольку волатильность на рынках валют порой бывает не меньше, чем на рынках акций», — говорит старший управляющий директор Департамента глобальных рынков Сбера Александр Зозуля.

Если же говорить о конкретных валютах, продолжает эксперт, то для инвестиционных целей лучше всего подходят ликвидные валюты развитых стран – например, доллар, евро, фунт, франк. По мнению Александра Зозули, в экзотические валюты инвестировать тоже можно, но нужно учитывать их волатильность и меньшую ликвидность. Поэтому будет разумно на них аллоцировать кратно меньшие доли в общем инвестиционном портфеле, полагает он.

Клиенты Сбера из числа физических лиц стали чаще совершать валютообменные операции онлайн. Поток посетителей отделений сократился в два раза, при этом значительно возросло число операций в электронных каналах. В цифровых каналах есть возможность быстрее получать обратную связь, и специалисты банка отмечают, что клиенты стали более требовательными не только к ценовым параметрам продукта, но и ценностным, пользовательским характеристикам, фокус смещается на скорость совершения операций и простоту сервисов. Кроме того, в онлайне клиенты стали активнее пользоваться образовательными функциями, аналитикой, рекомендациями. И все же, несмотря на рост популярности онлайн-сервисов, не все готовы полностью отказаться от привычного офлайна.

Ранее самыми популярными причинами для конверсионных операций были обмен валюты перед отпуском, перевод за рубеж и формирование сбережений. Сейчас, пока с путешествиями за границу достаточно напряженно, восстановление бизнеса по направлению международного туризма происходит крайне медленно. Среди точек роста в Сбере отмечают Турцию, ОАЭ и Грецию.

Однако теперь, как выяснили специалисты банка, появляются совершенно новые сценарии поведения, причины обменять валюту: в частности, рост интереса к онлайн-шопингу и инвестированию в иностранные ценные бумаги. Кроме того, клиенты стали внимательнее анализировать условия валютных операций, полагают в Сбере. Например, сегодня при оплате товаров на иностранных сайтах часто используют функцию конвертации валюты в банке по известному курсу, а не по курсу онлайн-магазина. Для этого на сайте магазина необходимо выбрать способ оплаты в валюте, а не в рублях.

Валюта и бизнес

Что касается трендов в поведении корпоративных клиентов, то и здесь в Сбере сделали несколько интересных наблюдений. На бизнес корпоративных клиентов значительно повлияли внешние факторы. С апреля по июль 2020 года наблюдалось значительное снижение оборотов конверсионных операций, - это было связано с низкой внешнеэкономической активностью. Однако в разгар пандемии на фоне снижения конверсионного бизнеса клиенты все же стремились управлять валютным риском, фиксировать цены на фоне непредсказуемого будущего – отмечался высокий спрос на форварды и опционы.

В 2021 году ситуация более-менее стабилизировалась, и сейчас в части оборотов конверсионных операций в корпоративном секторе наблюдается положительный тренд. Однако прогнозировать динамику курса рубля очень сложно, причем как в перспективе нескольких месяцев, так и на более долгий срок, констатируют в Сбере. Эксперты предупреждают, что шоковые события на рынке могут привести даже к дефолту бизнеса. Чтобы управлять такими рисками существуют различные стратегии хеджирования, банки могут предложить самые разные инструменты управления валютным риском – от простых конверсионных сделок вплоть до сложных продуктов, подобранных под потребности конкретного бизнеса.

Говоря о паттернах поведения клиентов, в Сбере заметили возросшее внимание корпоративного сектора к вопросу влияния собственных сделок на рыночный курс. На стабильных рынках клиенты начинают использовать алгоритмические заявки, которые могут быть привязаны к определенному ценовому уровню, заданному времени или профилю объемов торгов. В том числе растет спрос на совершение сделок по курсу ЦБ за комиссию. С другой стороны, на росте волатильности клиенты зачастую возвращаются к проверенному временем способу – моментальной сделке по курсу банка.

Специалисты банка отмечают, что на валютном рынке встречаются определенные сезонные паттерны, которые могут оказывать некоторое влияние на рубль, хотя и весьма ограниченное. Например, перед крупными налоговыми выплатами, которые происходят в 20-х числах каждого месяца, рубль нередко укрепляется, либо сдержанно реагирует на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, так как экспортеры активно продают иностранную валюту для финансирования этих выплат. Похожим образом рубль себя ведет перед дивидендными выплатами крупнейших экспортеров, которые обычно происходят в июне-июле.

Кроме того, рубль нередко укрепляется в первом квартале, получая поддержку от сезонно сильного платежного баланса (экспорт энергоносителей обычно максимален из-за холодов, тогда как импорт, особенно услуг, в том числе выездной туризм, минимален). Напротив, в третьем квартале рубль нередко дешевеет, в том числе из-за сезонно слабого платежного баланса (рост выездного туризма, конвертация дивидендов в валюту для выплаты иностранным акционерам).

«Для россиян стало привычным иметь средства в валюте на своих счетах и вкладах. Преимущественно это вклады в долларах США, но при этом в банке можно открыть счет в одной из 11 иностранных валют. Выбор валюты зависит в первую очередь от планов и потребностей клиентов. Сейчас купить валюту может просто и быстро любой клиент как в офисе банка, так и без его посещения в СберБанк Онлайн», — рассказывает директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков.

Как отмечает эксперт, наличие валюты на счете или вкладе – это один из способов накопления средств, которые могут быть в дальнейшем использованы для отдыха за рубежом, путешествий, обучения и любых других целей.

«При этом валюта – это не самоцель и не должна покупаться «на последние». Практика показывает, что клиент, имеющий одновременно валютные и рублевые накопления, чувствует себя более спокойно и уверенно при возникновении любых волнений на рынке и в обществе», — резюмирует Широков.