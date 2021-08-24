Форум нового времени: как изменилась повестка ВЭФ из-за пандемии

На острове Русский во Владивостоке со 2 по 4 сентября пройдет Восточный экономический форум, участие в котором на данный момент подтвердили представители более 60 стран. Главная тема форума этого года — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Несмотря на ряд введенных ограничений, необходимость ПЦР-тестов, ВЭФ обещает своим участникам насыщенную программу — как деловую, так и культурную.

Гости со всего мира

Представители более 60 стран мира подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 2-4 сентября текущего года.

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пояснил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции гостей попросили приезжать без сопровождающих лиц. В результате число людей, фактически присутствующих на мероприятиях форума, сократится, однако на многообразие представленных стран и отраслей экономики это не повлияет.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. Но мы считаем, что при этом форум не много потеряет, потому что основные участники — руководители компаний и органов государственного управления, а также делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона — у нас будут», — рассказал Юрий Трутнев. Кроме того, в соответствии с веяниями современности, часть лидеров государств и высокопоставленных гостей примут участие в мероприятиях ВЭФ в режиме онлайн.

Порядок въезда в Россию иностранных гостей ВЭФ-2021 был утвержден 8 августа оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Основанием для получения иностранцами визы является приглашение на форум — с этим документом можно обратиться в российское консульство и оформить краткосрочную однократную визу для въезда в страну.

При этом соблюдать карантин зарубежным участникам не придется, достаточно иметь при себе документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. После пересечения границы иностранцы должны повторно пройти тестирование в одном из специализированных центров на территории РФ не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума.

Повышенные меры безопасности

Требование об обязательном ПЦР-тестировании касается не только иностранных, но и российских гостей ВЭФ — форум будет проходить в соответствии с рекомендациями по обеспечению эпидемиологической безопасности Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.

«Здоровье и безопасность участников, гостей, журналистов, волонтеров и персонала являются безусловным приоритетом для организаторов ВЭФ. Подобные меры уже применялись на Петербургском международном экономическом форуме в этом году и продемонстрировали свою эффективность», – отметил 18 августа советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

До начала форума участникам в анкете Единого личного кабинета необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии антител к вирусу и пройденной вакцинации. С 29 августа участники и представители СМИ, планирующие прибыть на ВЭФ, должны пройти процедуру ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в одном из специализированных пунктов — вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет. Участники, прибывающие во Владивосток из регионов России, должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за двое суток и иметь отрицательный результат до отправления на форум.

Проигнорировать требование о ПЦР-тестировании не получится: только отрицательный результат анализов на COVID-19 активирует аккредитационный бейдж, необходимый для прохода на площадку и мероприятия форума.

Участникам пленарного заседания — ключевого события форума, которое состоится 3 сентября, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до мероприятия. Что касается спортивных и культурных событий, которые будут проходить в рамках ВЭФ, то их смогут посетить участники форума с активированным беджем, а также жители и гости Владивостока при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или факт перенесенного заболевания.

Дополнительные меры безопасности, призванные не допустить распространения инфекции, будут действовать и на самой площадке проведения ВЭФ — территории Дальневосточного федерального университета. В частности, на форум нельзя будет попасть с температурой тела выше 37,1 °C. В помещениях будут работать рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха. Также будет проводиться сухая и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Участников, сотрудников и волонтеров форума обеспечат масками и перчатками, а автомобили, используемые для перевозки гостей ВЭФ, будут проходить специальную обработку антибактериальными средствами после каждой поездки.

На площадках ВЭФ разместят медицинские кабинеты, которые будут обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и реанимобили, в том числе бригады англоговорящих врачей.

Экономика, искусство и спорт

Вводимые ограничения и организационные особенности ВЭФ-2021 никак не отразились на насыщенности деловой, культурной и спортивной программ форума. Согласно данным организатора мероприятия Фонда Росконгресс, в 2019 году на ВЭФ были подписаны 270 соглашений в общей сложности на 3,4 трлн рублей. В прошлом году форум не проводился из-за пандемии, но теперь мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, поэтому можно ожидать существенного объема заключенных договоров и по итогам ВЭФ-2021.

Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на 4 тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» состоятся сессии, посвященные развитию безуглеродной энергетики, международному распределению труда, новым медиа и другим актуальным вопросам экономики. Блок «Дальний Восток — новые вызовы и возможности» включает в себя 28 сессий, которые охватывают широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли. В основу блока «Общая ответственность в меняющемся мире» легли вопросы экологии, защиты природы и климата. Кроме того, в рамках форума впервые состоится «Молодежный ВЭФ», который включает презентацию программы «Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский — 2030» и итогов программы «Дальневосточный старт», а также дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства.

Что касается международных мероприятий, то в их число войдут обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, а также Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: «Россия — АСЕАН», «Россия — Корея», «Россия — Япония», «Россия — Китай», «Россия — Индия», «Россия — Европа».

Для гостей ВЭФ традиционно подготовили и насыщенную культурную программу. «ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, которого цитирует пресс-служба форума.

Все дни работы форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее, кроме того, в программу войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов. В рамках концертной программы 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Еще одной немаловажной частью культурной программы станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой дальневосточные регионы представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Спортивная программа также достойна отдельного внимания. Так, 4 сентября во Владивостоке состоится ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом президента России Владимира Путина. Турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Кроме того, запланированы этап мировой серии по керлингу среди смешанных пар, чемпионат России по серфингу, межрегиональный фестиваль «Дальневосточные игры» и футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15.