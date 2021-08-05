Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученый прогнозирует катастрофические изменения погоды в мире 23:50
Калви после оглашения приговора обратился к журналистам 23:49
Глава антидопингового агентства Норвегии: многие забыли, что против России действуют... 23:43
На Украине призвали не идти «напролом» в отношениях с Россией 23:35
Врач не исключила развития рака из-за арбузов 23:25
Хабиб назвал имя самого жесткого соперника в карьере 23:23
Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с фильмом ужасов 23:15
В России проводник поезда похищал из почтового вагона телефоны, оставляя пряники 23:00
В США полностью вакцинировалась половина населения 22:56
Кафельников раскритиковал шутку в адрес трансгендерной участницы ОИ на Первом... 22:48
Бизнес

Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России

Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре

, ,
close
100%
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, где состоялось оглашение приговора по его делу, 6 августа 2021 года

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, где состоялось оглашение приговора по его делу, 6 августа 2021 года

Антон Новодережкин/ТАСС
Мещанский суд Москвы признал основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Они получили условные сроки. В частности, Майкл Калви приговорен к пяти с половиной годам условно. «Газета.Ru» собрала мнения экономистов, юристов и представителей бизнес-сообщества о том, станет ли это точкой в этой истории, и как решение суда повлияет на инвестиционный климат в России.

Мещанский суд Москвы вынес приговор американскому инвестору Майклу Калви и его партнерам — всем назначены условные сроки по делу о растрате 2,5 млрд рублей. В частности, основатель фонда Baring Vostok приговорен к 5,5 года условно, а его партнер француз Филипп Дельпаль — к 4,5 года условно, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Таким образом, суд не принял во внимание доводы Калви о том, что он не виновен по этому делу. Суд счел показания подсудимых «надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам». Тем не менее было принято во внимание возмещение ущерба банку «Восточный».

«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», — объявила судья Анна Сокова.

Она не увидела оснований сомневаться в выводах экспертизы — специалисты согласились с мнением следствия относительно стоимости спорных активов. Оглашая приговор, Сокова подчеркнула, что доказательства обвинения вызывают доверие в своей совокупности.

С недвижимости и счетов американского инвестора сняли обеспечительный арест. Но на протяжении всего срока осужденным нельзя менять место жительства без предупреждения надзирающего органа.

Как отмечает корреспондент агентства, в счет наказания суд зачел время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий на протяжении следствия.

«Реальный срок для фигурантов дела поставил бы нас на одну планку с маргинальными государствами» — бизнес-омбудсмен Борис Титов

«Ощущения после приговора двойственные. Условный срок для Калви и его коллег – это лучше, чем реальный, но мы уверены, что он и его коллеги заслуживают оправдания.

Я по прежнему считаю, что оснований для уголовного преследования не было. Решать, кто там что вывел из банковского капитала перед сделкой по слиянию, и сколько стоили те или иные акции, должен был арбитражный суд, но никак не следователи.

Скажу так: все произошедшее уже очень сильно подпортило образ России в глазах иностранных инвесторов, а реальный срок для фигурантов дела поставил бы нас на одну планку с маргинальными государствами, в которых правила игры не действуют вообще».

«Любой негатив, вовлекающий западных инвесторов, теперь придется нивелировать годами» — экономист и представитель цифрового проекта Humanity Андрей Лобода

«Сегодня в России инвестклимат — хуже некуда. Любой негатив, вовлекающий американских и других западных инвесторов, придется нивелировать теперь годами посредством успешных кейсов сотрудничества.

Каждая сторона выставляет себя в хорошем свете. Калви достаточно активно работал на рынке, он способствовал развитию российского бизнеса с очень высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что не только Фемида, но и время все расставит на свои места. Американский бизнес всегда славился своей прозрачностью и высокими этическими стандартами работы. Если бы в России придерживались лучших западных практик в коммуникациях и прозрачности, таких бы инцидентов не было».

«Обвинительный приговор Калви может надолго отвратить иностранных инвесторов от России» — глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова

«На дело Майкла Калви сейчас смотрят многие инвесторы, которые хотели бы сотрудничать с нашей страной, и оно, вполне вероятно, станет поворотным пунктом в истории иностранных инвестиций.

Обвинительный приговор Калви может надолго отвратить иностранных инвесторов от России, поскольку для них он служит сигналом того, что теперь в любом экономическом споре в качестве аргументов могут быть использованы уголовные обвинения. А это неминуемо повлечет за собой ухудшение инвестклимата.

Россия уже входит в топ-5 мировых лидеров по числу уголовных дел в отношении бизнеса, и это не может не пугать иностранных бизнесменов и инвесторов. В докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова есть информация о том, что около 80 % иностранных предпринимателей считают вложения в российский бизнес небезопасными, главным образом потому, что наше законодательство не дает им никаких гарантий от уголовного преследования, даже необоснованного. Дело Калви еще раз подтвердило эти опасения».

«Сделки будут заключаться дольше и стоить дороже из-за рисков «как у Калви»» — руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев

«Ситуация больше напоминает попытку откатить эту сделку, но не через арбитражный суд, где эта попытка могла и не реализоваться, а через уголовный процесс: стандарты доказывания ниже, судьи не всегда хотят разбираться в экономической сущности отношений, да и нет соответствующих знаний, вырабатываемых только с годами.

Это дело приведет к более длительному анализу новыми инвесторами более-менее крупных инвестиций: для анализа сделки будут привлекать ещё и специалистов в уголовном праве на случай, если «что-то пойдёт не так». То есть сделки будут дольше заключаться, их заключение станет дороже за счёт необходимости учитывать риски «как у Калви».

«Приговор может стать новой стадией последующих арбитражных судов» — адвокат адвокатского бюро S&K Вертикаль Максим Стрильченко

«Этот приговор может стать новой, предварительной, стадией последующих арбитражных судов. Приговор — это вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были известны сторонам, опять же срок исковой давности будет течь с его вступления в силу.

Стороны могли не знать, что было совершено какое-то противоправное деяние, был причинен какой-то вред, поэтому возможны дальнейшие последствия [для фигурантов дела].

Но нельзя исключать и ситуацию, когда стороны договорились, подписали мировое, однако уголовное дело не может прекратиться по воле заявителя. Необходимо было эту стадию как-то завершить. Учитывая, что прокурор запросил минимальный срок, это большая редкость, возможно, с такими минимальными последствиями для подсудимого будет завершено это уголовное дело. Потому что после долгой работы (в течение двух лет шло уголовное дело) сказать, что «мы все ошибались, это было не так» — такие вещи происходят у нас крайне редко».

«Инвесторы получили сигнал» — кандидат партии «Новые люди» Александр Хуруджи

«Если бы фигурантам дела дали реальные сроки, это стало бы большим негативом для бизнес-сообщества, инвесторов — я с трудом представляю, сколько мы бы от этого отходили. Правительство и президент делают все, чтобы привлечь инвесторов, а инвесторы принимают решение о приходе в ту или иную юрисдикцию, руководствуясь рядом маркеров, один из них — защищенность инвестиций. Критерий защищенности — объективность судов. Поэтому сейчас мы находимся в стадии тестирования одного из таких маркеров, очень важных для инвесторов».

Дело о растрате, от которой никто не пострадал

Американский инвестор Майкл Калви и его инвестфонд Baring Vostok с 1994 года вкладывают средства в различные активы в России и странах бывшего СНГ, в том числе фонд владел крупным пакетом акций банка «Восточный». С его совладельцами у Калви возникло несколько конфликтов, связанных с контролем над банком и обвинениями в растратах. Взаимные претензии по гражданским искам были отозваны после заключения мирового соглашения в Лондоне прошлой осенью, но уголовное дело в России осталось.

Уголовное преследование Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» началось в феврале 2019 года по заявлению акционеров банка «Восточный» Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна. Они пожаловались в правоохранительные органы на мошенничество, позже обвинение было заменено на растрату.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» (и в том числе Юсупова) проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Позже ПКБ возместил полную стоимость кредита, а на балансе банка остались акции кипрского фонда. Проблема по сути заключалась в оценке стоимости актива.

Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. рублей, опираясь на оценку, проведенную кипрской компанией по заказу компании Finvision (принадлежит Артему Аветисяну).

Калви указал на то, что чистая прибыль кипрского фонда IFTG составляла более $100 млн в год, а значит, компания не могла стоить 600 тыс. рублей. По данным отчетности IFTG, заверенной аудитором KPMG, перед сделкой ее чистые активы составляли $37 млн (2,24 млрд рублей).

Позже фонд Parus Marine Чарльза Райана предлагал банку «Восточный» продать пакет акций люксембургской IFTG за 2,6 млрд руб., но банк отказался, так как оценивал бумаги в 3,7 млрд руб.

По заявлению Калви в зале суда, фигурантов дела обвинили в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».

Прокуратура просила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет для его коллег.

Этой весной банк «Восточный» приобрел Совкомбанк. 88% акций «Восточного» были оценены в 8,7 млрд рублей, говорится в отчете Совкомбанка по МСФО. Исходя из цены выкупа акций у других акционеров в рамках оферты, весь «Восточный» был оценен почти в 11 млрд рублей при капитале в 27 млрд рублей на 1 марта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты
Десять авиакомпаний России допущены к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Доминирование Авериных и золото в честь погибшего Кудухова: Россия ярко проводит концовку Игр
Женская сборная России по гандболу одолела Норвегию и пробилась в финал Олимпиады
В США полностью вакцинировалась половина населения
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургии со следующего года
Три четверти россиян довольны, что родились в России
«ПСЖ» вскоре объявит о переходе Месси
Новости и материалы
Ученый прогнозирует катастрофические изменения погоды в мире
Калви после оглашения приговора обратился к журналистам
Глава антидопингового агентства Норвегии: многие забыли, что против России действуют санкции
На Украине призвали не идти «напролом» в отношениях с Россией
Врач не исключила развития рака из-за арбузов
Хабиб назвал имя самого жесткого соперника в карьере
Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с фильмом ужасов
В России проводник поезда похищал из почтового вагона телефоны, оставляя пряники
Кафельников раскритиковал шутку в адрес трансгендерной участницы ОИ на Первом канале
Академик РАН Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни
Суд приговорил Калви к 5,5 годам условно
Путин: правительство России планирует снизить влияние индустриальной инфляции на бизнес
Путин — о запрете гимна России на ОИ: пусть слушают музыку Чайковского
Врач предупредил, чем может быть опасна популярная биодобавка
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 7 августа
Производителя пельменей оштрафовали из-за шутки в адрес конкурента на Урале
В Киеве оценили возможность сближения с Китаем
Путин похвалил башкирский мед
Все новости
В России выросла естественная убыль населения
За I полугодие 2021 года естественная убыль населения России стала на 60% больше, чем в 2020 году
Июльский рост цен почти не отстал от июньского
Росстат назвал одной из причин сохраняющейся инфляции подорожание стройматериалов
Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве
Замминистра прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем
В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена
Вынесен приговор убийце сбежавшего из Чечни «Анзора из Вены»
Убийцу чеченского блогера в Австрии приговорили к пожизненному
Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири
Если переносить столицу, она должна быть между Москвой и Петербургом, считает эксперт
Виски за $5800 в подарок: принять можно, пить нельзя
Какие ценные подарки преподносят американским чиновникам
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям
Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году
«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России
Япония предупредила посольство России о готовящихся антироссийских акциях
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях