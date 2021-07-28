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Бизнес

Рекордные цены: как «Газпром» нервирует Европу

Эксперт объяснил, почему цены на газ в ЕС могут остаться высокими до 2022 года

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Global Look Press
Спотовые котировки и фьючерсы на газовых хабах Европы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров. Аналитики считают, что цены держатся на максимумах из-за высокого потребления в жару, конкуренции за СПГ с Азией и нервозности на рынке из-за низких запасов в хранилищах Европы. Эксперт предупреждает, что такая ситуация не изменится до конца года, если «Газпром» внезапно не загрузит по максимуму украинскую ГТС.

Спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах побили исторический рекорд, достигая на пике $484 за 1 тыс. кубометров (€39 за 1 МВт•ч), по данным EEX. На немецком хабе котировки накануне зафиксировались на отметке €38,1 за 1 МВт•ч. Как поясняют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики, разрыв в ценах обычно бывает даже больше и связан с влиянием российских трубопроводных поставок.

Более высокие цены на хабах в Нидерландах и Британии аналитики объясняют тем, что эти площадки имеют крупные терминалы для сжиженного газа и более чувствительно реагируют на снижение поставок СПГ.

А на фоне пикового спроса за последние десять лет (по оценкам Международного газового союза) поставки СПГ в Европу снижаются: все свободные партии СПГ уходят в Азию, где спрос продолжает расти из-за жары и высокого потребления электроэнергии для кондиционирования. Лидер по росту поставок СПГ здесь Китай, в июле нарастивший импорт на четверть год к году, спрос также восстанавливается в Индии, пишет «Коммерсант». Разница между спотовыми ценами в Азии и Европе достигает $70 за 1 тыс. кубометров, и результате спотовый СПГ продолжает активно уходить в Азию, поясняет аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

При этом текущий уровень запасов в подземных хранилищах Европы все еще ниже нормы — ПХГ заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает парадоксальную для летнего сезона картину: ряд компаний не закачивают газ в ПХГ, а изымают его, чтобы продать купленный прошлым летом энергоноситель и зафиксировать прибыль.

«Вопреки классической картине цены на газ летом не упали, а наоборот, выросли на спотовых рынках. Газовые компании боятся, что если они сейчас купят газ по высокой цене, а зимой цены снизятся, и компаниям придется фиксировать убытки — продавать дешевле, чем купили», — поясняет эксперт.

Прошлым летом была совершенно обратная ситуация, идеальный шторм — цены опускались ниже 100 долларов за 1 тыс. кубометров газа, и тогда газовые компании закупали большие объемы и закачивали их в ПХГ до лучших времен. Эти лучшие времена, можно сказать, настали, комментирует Юшков. Низкие для сезона объемы газа в хранилищах приводят к нервозности на бирже и цены растут еще сильнее, объясняет он.

Котировки на газ до конца года могут остаться в диапазоне $460–480 за 1 тыс. кубометров, а затем начнут снижаться зимой, когда снизится потребление в Азии и между рынками не будет такой высокой премии. Но это если зимой не будет никаких погодных аномалий, прогнозирует эксперт.

Если не произойдет шокового роста цен, который уничтожит азиатскую премию и вернет значительные поставки СПГ в Европу, а также если «Газпром» внезапно не изменит стратегию, загрузив по максимуму украинский коридор, то низких цен на газ не стоит ждать до конца года, считает Сергей Капитонов из «Сколково».

В «Газпроме» же заявляют, что компания в 1-м полугодии 2021-го увеличила поставки газа в дальнее зарубежье на 25,7%, причем как на Восток, так и на Запад, в том числе в Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%), Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%). После завершения ежегодного технического обслуживания на газопроводах «Северный поток» и «Ямал—Европа» суточная закачка вернулась к среднегодовым значениям, а потому говорить о том, что компания как-то шантажирует Европу, недопоставляя газ, нельзя, считает Игорь Юшков.

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