«Удар по качественным ресторанам»: результаты первой недели с QR-кодами

Объем продаж в ресторанах и кафе Москвы упал вдвое на неделе с 28 июня по 4 июля (первая неделя с QR-кодами) по сравнению с серединой месяца, а средний чек составил 1 105 руб., что на 10% ниже, показывают данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (проект «Платформы ОФД»). При этом число онлайн-заказов выросло на 141%.

В целом по России объем продаж в кафе и ресторанах в разгар летнего сезона снизился на 15%, средний чек — на 7% (до 970 руб.), а число онлайн-заказов увеличилось на 28%.

Все это — средняя температура по больнице, которая не отражает сложности ситуации в отрасли, заявил «Газете.Ru» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

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Например, высокий рост, помимо бургеров, пиццы и суши, показывают закрытые столовые в офисных зданиях и другие подобные предприятия общепита, где не нужны QR-коды, говорит Миронов. Страдает лучшая часть ресторанов, то, что тяжелее всего будет восстановить, сетует он.

«Больше всего страдают рестораны, у которых нет летних веранд и продукция которых не предназначена на доставку — вся качественная гастрономия, и это особенно обидно. Обороты упали и у тех заведений, у кого летние веранды есть, но очень маленькие и почти не дают поток, в Москве таких очень много»,

— пояснил Миронов в разговоре с «Газетой.Ru».

В первые дни после введения локдауна рестораторы говорили о падении выручки на 70-90%, а в мэрии Москвы объявили это «играми с общественным мнением», заявив, что по расчетам столичных властей, этот показатель сократился на 15-20%.

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Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Delivery Club, в первую неделю введенных ограничений самые заметные изменения спроса произошли в сегменте takeaway (заказ на вынос).

«Москвичи стали гораздо чаще делать заказы из ресторанов навынос, и за последние семь дней этот рост доходил до 100% по сравнению с неделей 21-27 июня», — пояснили в пресс-службе сервиса.

В платежном сервисе CloudPayments отметили, что

в первую неделю действия QR-кодов для посещения московских ресторанов объем онлайн-чаевых официантам и барменам в ресторанах Москвы, отправленных через сервис CloudTips, снизился на 27%. Количество транзакций сократилось на 36%, при этом средняя сумма онлайн-чаевых официантам и барменам в этот сложный период выросла на 16%: с 268 рублей до 311 рублей.

«Видимо, таким образом гости кафе и ресторанов стремятся поддержать сотрудников любимых заведений, которым сейчас непросто», — считают в пресс-службе CloudPayments.

Как напомнил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов, мэрия Москвы анонсировала ряд мер поддержки, например, субсидии до 1 млн рублей на лизинг оборудования, антикоронавирусные меры и т.д., а также льготные кредиты для предприятий с оборотом до 2 млрд рублей. Но пока ничего из этого не начали выдавать, говорит Миронов.

На выходных мэрия анонсировала гранты общепиту — первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые полностью вакцинируют 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ за год (но не более 5 млн руб.), а использующие системы QR-кодов предприятия общепита по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

«Но грант на коммуналку получат только те, кто не имеет нарушений, а это очень серьезная поправка. Мы рассчитываем также на дальнейшие пакеты поддержки. Жаль, что они не адресные, и лучше бы эти деньги сконцентрировать на пострадавших, но судя по всему, это невозможно администрировать», — резюмировал Миронов.