Центр Москвы перекрыли для проезда автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной от Москворецкой набережной в сторону Пречистенской набережной. Объезд возможен по ТТК», — говорится в публикации.

По данным канала, также движение транспорта ограничили на Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. В Дептрансе отметили, что объезд возможент через Комсомольский проспект.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.