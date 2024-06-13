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Названы десять лучших автомобилей Toyota

Журнал HotCars составил рейтинг из десяти самых надежных автомобилей Toyota

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Toyota

Раскрыт рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие. Список составил журнал HotCars.

Первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

До этого сообщалось, что на рынке России продаются четыре надежных бизнес-седана с пробегом по цене Lada Granta, то есть до 1,5 млн рублей. В первую очередь автоэксперты посоветовали присмотреться к десятилетней Mazda 6. Внутри модель оснащена «автоматом» и надежным двухлитровым двигателем Skyactive. Однако у него может потеть клапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Также они рекомендовали поменять ремень навесных агрегатов с роликами и приобрести оригинальные свечи зажигания.

Ранее китайский Tank представил самую черную версию внедорожника 500 для России.

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