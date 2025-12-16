Российский авторынок вылетел из первой тройки в европейском рейтинге

Российский автомобильный рынок в ноябре 2025 года года опустился с второго на четвертое место в Европе. Об этом сообщает «Автостат».

Лидером в ноябре 2025 года стала Германия, где дилеры продали 250,6 тыс. машин, что на 2,5% больше, чем в ноябре прошлого года. На втором месте находится Великобритания с показателем 151,1 тыс. машин (-1,6%). Третий результат у Франции – 132,9 тыс. проданных автомобилей (-0,3%).

В России по итогам ноября составили 127,9 тыс. автомобилей (+5%). Стоит отметить, что российский рынок показал рост впервые за последние 10 месяцев, т.е. с февраля.

На пятой строчке находится Италия, чьи дилеры реализовали 124,2 тыс. машин, что соответствует результату годичной давности. Шестая позиция в европейском рейтинге принадлежит Испании – в ноябре здесь было продано 94,1 тыс. автомобиля, что на 12,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

