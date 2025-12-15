На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, в каком случае цены на ОСАГО вновь подскочат

Страховой эксперт Новиков: новый скачок цен на ОСАГО зависит от курса доллара
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Стоимость ОСАГО в нескольких российских регионах резко подскочила. Это связано с расширением ценового коридора на базовый тариф на 15% со стороны Центробанка, объяснил директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков. Нового скачка цен не предвидится, только если курс доллара резко не изменится, рассказал он в беседе с 360.ru.

Эксперт напомнил, что, помимо расширения ценового коридора, изменились также территориальные коэффициенты, что тоже повлияло на цены. Так, например, в Дагестане рост составил до 60%, значительно подскочили цены также в Новосибирске. Но в то же время в других регионах коэффициент снизился – в их числе Тюменская область и другие субъекты. В целом стоимость пересматривается два раза в год, отметил Новиков.

«В последний раз было в начале лета. Я предполагаю, что стоимость ОСАГО будет расти, но вряд ли сильно быстрее, чем наша инфляция», — пояснил страховщик.

Он также заверил, что в ближайшее время очередного резкого скачка цен на ОСАГО не прогнозируется, как и стоимости автозапчастей для иномарок. Многое в этом вопросе зависит от курса валют, поэтому если курс доллара резко не изменится, то значительных перепадов цен на ОСАГО тоже не будет, считает специалист. При этом он предупредил, что если доллар все-таки резко подскочит, то это отразится на подорожании ремонта машин и, соответственно, стоимости ОСАГО.

Напомним, после решения ЦБ о расширении диапазона базовых тарифов ОСАГО в Новосибирской области с 8 по 10 декабря средняя стоимость полиса выросла на 35%, до 11,22 тыс. рублей, а в Дагестане — на 57%, до 10,28 тыс. рублей. При этом средняя цена полиса по всей стране за эти дни увеличилась на 6%, до 6,38 тыс. рублей. При этом показатель был частично снижен, например, в Чувашии, в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской и Кемеровской областях.

Ранее сообщалось, что в России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП.

