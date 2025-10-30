На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стали продавать поддельные шины под видом импортных

Quto: в России появились поддельные шины зарубежных марок
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России стали продавать поддельные шины под видом импортных марок. Об этом пишет Quto со ссылкой на представителей бизнеса.

По их словам, пока речь идет о единичных случаях, которые позднее могут перерасти в тенденцию. Шинный эксперт Анастасия Тишина рассказала, что на популярной онлайн-площадке, к примеру, сейчас продается комплект подозрительных покрышек Michelin Pilot Sport 4 275/35 ZR22 со скидкой в 50%.

От оригинала шины отличаются рисунком протектора, маркировками и шрифтами. Дата производства нанесена поверх стертой надписи, а страна происхождения (Made in France) написана слишком крупным шрифтом.

«Очевидно, что это плохо сделанная китайская подделка. И такие встречаются, главным образом, в сегменте низкопрофильных размерностей большого посадочного диаметра, то есть среди откровенно дорогих шин», — пояснила Тишина.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

Ранее в России стоимость ОСАГО достигла дна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами