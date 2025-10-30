В России стали продавать поддельные шины под видом импортных марок. Об этом пишет Quto со ссылкой на представителей бизнеса.

По их словам, пока речь идет о единичных случаях, которые позднее могут перерасти в тенденцию. Шинный эксперт Анастасия Тишина рассказала, что на популярной онлайн-площадке, к примеру, сейчас продается комплект подозрительных покрышек Michelin Pilot Sport 4 275/35 ZR22 со скидкой в 50%.

От оригинала шины отличаются рисунком протектора, маркировками и шрифтами. Дата производства нанесена поверх стертой надписи, а страна происхождения (Made in France) написана слишком крупным шрифтом.

«Очевидно, что это плохо сделанная китайская подделка. И такие встречаются, главным образом, в сегменте низкопрофильных размерностей большого посадочного диаметра, то есть среди откровенно дорогих шин», — пояснила Тишина.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

