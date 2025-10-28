«Имени Ляйсан Утяшевой»: певец Прохор Шаляпин купил дорогой китайский авто Lixiang

Певец Прохор Шаляпин купил китайский автомобиль Lixiang за 9 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на артиста.

«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро... Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. <...> Та машина, которую я изначально хотел, стоит как квартира на «Патриках», у меня таких денег не было, я купил вот эту попроще», — рассказал певец.

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях. При этом он также пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки в подарок готов принять любую машину.

Также певец признался в любви к минивэнам, в которых, по его словам, можно вытянуть ноги, несмотря на высокий рост.

