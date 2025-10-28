На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Имени Ляйсан Утяшевой»: певец Прохор Шаляпин купил дорогой китайский авто Lixiang

Певец Прохор Шаляпин купил китайский кроссовер Lixiang за 9 млн рублей
true
true
true
close
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин купил китайский автомобиль Lixiang за 9 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на артиста.

«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро... Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. <...> Та машина, которую я изначально хотел, стоит как квартира на «Патриках», у меня таких денег не было, я купил вот эту попроще», — рассказал певец.

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях. При этом он также пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки в подарок готов принять любую машину.

Также певец признался в любви к минивэнам, в которых, по его словам, можно вытянуть ноги, несмотря на высокий рост.

Ранее российский комик Саша Ваш на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами