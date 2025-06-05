Российский комик на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео

Комик Саша Ваш сбил велосипедиста. Об этом водитель рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам комика, он на каршеринге врезался в велосипедиста, который выехал на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Саша Ваш также сообщил, что теперь ему придется оплатить ремонт автомобиля.

Мужчина отметил, что ранее уже сбивал самокатчика, который ехал, смотря в телефон. Комик на видео попросил водителей велосипедов и самокатов оставаться на тротуарах.

До этого певица Клава Кока проехала в кабриолете в черном кружевном белье. На кадрах видно, как Клава Кока дрифтит на розовом кабриолете. При этом она одета в мини-юбку и меховую жилетку. На записи также заметно, что в момент дрифта на певице надето черное кружевное белье.

Кроме того, звезда Comedy Women Надежда Сысоева показала глубокое декольте в Mercedes. На видео заметно, что Надежда в мини-топе, кожаной куртке и черных штанах садится в автомобиль.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем.