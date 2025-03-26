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Прохор Шаляпин согласился на любой автомобиль в качестве подарка от любимой женщины

Прохор Шаляпин: буду рад получить любой автомобиль от избранницы в подарок
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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях. При этом он также пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки в подарок готов принять любую машину. Об этом певец рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков. Сам езжу на скромной машине, но мне только по магазинам. Обычно предпочитаю такси или мне дают машину просто по съемкам», — сказал артист в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о том, какую машину бы он принял от своей пассии.

Также певец признался в любви к минивэнам, в которых, по его словам, можно вытянуть ноги, несмотря на высокий рост.

«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На «Майбахах» люблю ездить, на «Мерседесах». Очень нравятся «Гелендвагены» всех последних моделей. В общем, я за комфорт. Но также мне и общественный транспорт в Москве нравится за скорость и отсутствие пробок. В этом я не привередлив», — рассказал Шаляпин.

До этого Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях.

Ранее Прохор Шаляпин признался в необычной фобии.

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