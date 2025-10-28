На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили штрафовать за отсутствие ОСАГО только раз в сутки

В Госдуме одобрили закон о частоте штрафов с камер за отсутствие ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ограничивающий административную ответственность за управление автомобилем без полиса ОСАГО одним штрафом в сутки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива, внесенная группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предполагает внесение изменений в статью 12.37 КоАП РФ. Согласно проекту, если камеры фотовидеофиксации зафиксируют несколько нарушений в течение одних суток, владелец транспортного средства будет привлекаться к ответственности только за первое из них.

В настоящее время за управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка законопроекта связана с работой по созданию дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию гражданской ответственности, которую ведут Банк России, Минфин, МВД и Российский союз автостраховщиков.

Как сообщали «Известия», автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер планируется запустить в России в октябре 2026 года.

Инициатива по проверке ОСАГО через камеры была поручена президентом России Владимиром Путиным и должна быть реализована до 1 ноября 2025 года.

Ранее россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля.

