Видео: мотоциклист с пассажиром врезался в фургон и проскользил вдоль МКАД

На МКАД мотоциклист с пассажиром упали перед потоком машин и попали на видео

На МКАД мотоциклист, активно маневрируя между рядами, врезался в фургон и упал в левом ряду. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Шныряешь между рядов? Будь готов, что тебя точно не будет видно при таких перестроениях», — отмечается в публикации.

Авария произошла 14 сентября на 1-м километре МКАД. На кадрах видно, что мотоциклист перестраивается из среднего ряда в левый, в том числе проезжая по разметке между рядами движущихся автомобилей. В результате он врезался в угол фургона и упал на проезжую часть в левом ряду МКАД вместе с пассажиром и мотоциклом.

Они проскользили по инерции несколько метров и остановились. Из-под мотоцикла вырвались искры. Водитель, двигавшийся в левом ряду, смог затормозить и избежать наезда на людей.

Ранее в Калининградской области женщина разбила черепицей BMW бывшей свекрови.