Калининградка разбила куском черепицы BMW бывшей свекрови

В Гвардейске Калининградской области женщина во время ссоры с бывшим мужем повредила автомобиль BMW, принадлежащий его матери. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Стражи правопорядка выяснили, что иномаркой потерпевшей пользовался ее сын. Мужчина приехал к дому своей бывшей жены, чтобы забрать 4-летнюю дочь на прогулку. Между экс-супругами возник словесный конфликт», — отмечается в сообщении.

В ходе ссоры 34-летняя женщина схватила кусок черепицы, лежавший на земле, и дважды ударила по лобовому стеклу машины, принадлежащей бывшей свекрови. Затем она два раза ударила черепицей по боковому стеклу машины с водительской стороны.

Ущерб, причиненный ее действиями, оценен в 173 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

