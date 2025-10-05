Момент массового ДТП на МКАД в Москве попал на видео

На видео попал момент массового ДТП с грузовиком, заблокировавшим МКАД в Москве

Видео момента массового ДТП, которое произошло на МКАД в Москве, опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Судя по видео, легковушка пыталась перестроится из-за коммунальной машины, но не пропустила автобетоносмеситель, который ее ударил. После этого легковая машина пересекла ряд и врезалась в грузовик, который завалился на бок и проскользил по дороге несколько десятков метров. Легковушку отбросило в крайний левый ряд. О пострадавших не сообщается.

Авария на МКАД произошла 5 октября 2025 года.

«На внешней стороне 80 км МКАД (перед съездом №79) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города» — сообщил канал «Дептранс. Оперативно».

В результате ДТП движение на МКАД затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

