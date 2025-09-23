Стало известно, на сколько оштрафуют россиян за поцелуй на проезжей части дороги

Людей, которые целуются на проезжей части, полиция привлечет к административной ответственности и выпишет штраф. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Просто за поцелуй наказать не имеют права. Если же пара нарушает правила дорожного движения, например, находится на проезжей части и не переходит ее, то таких граждан могут, как пешеходов, привлечь к административной ответственности», — рассказал юрист.

По его словам, согласно статье 12.30 КоАП, если действия нарушителей повлекут создание помех движению транспортных средств, то им грозит штраф до одной тысячи рублей.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

