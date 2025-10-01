В Казани безбилетник разбил голову водителю трамвая после его просьбы

В Казани рабочий день водителя трамвая закончился обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает Tatarstan24.tv.

Все произошло 29 сентября в трамвае на маршруте №8. По словам водителя, все началось, как только молодой человек и его спутница зашли в вагон. Вагоновожатый напомнил им о необходимости оплатить проезд, что вызвало агрессию. Сначала безбилетники принялись оскорблять работника транспорта, а затем мужчина пустил в ход кулаки.

«Разбили лобовое стекло, зеркало, и мне голову», — рассказал потерпевший.

Вагоновожатого после ЧП госпитализировали, он находится в больнице.

В пресс-службе городского МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

