На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Безбилетник разбил голову водителю трамвая после его просьбы

В Казани безбилетник разбил голову водителю трамвая после его просьбы
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Казани рабочий день водителя трамвая закончился обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает Tatarstan24.tv.

Все произошло 29 сентября в трамвае на маршруте №8. По словам водителя, все началось, как только молодой человек и его спутница зашли в вагон. Вагоновожатый напомнил им о необходимости оплатить проезд, что вызвало агрессию. Сначала безбилетники принялись оскорблять работника транспорта, а затем мужчина пустил в ход кулаки.

«Разбили лобовое стекло, зеркало, и мне голову», — рассказал потерпевший.

Вагоновожатого после ЧП госпитализировали, он находится в больнице.

В пресс-службе городского МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Новосибирске подростки разгромили трамвай и напали на водителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами