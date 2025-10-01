На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России представили обновленный пикап Ambertruck Work

Ambertruck

Калининградский завод «Автотор» представил обновленную версию пикапа Ambertruck Work, с модернизацией он получил приставку NF в названии, сообщается на сайте российской марки. Цена модели стартует от 2,5 млн рублей.

От дорестайлингового пикапа Ambertruck Work NF отличается переработанной решеткой радиатора, головной оптикой и передним бампером. Изменений в силовой установке и оснащении нет.

Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Грузоподъемность пикапа — 872 кг, полная масса — 2820 кг. Он снабжен фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

