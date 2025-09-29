Для фигурантов дела о нападении на байкера Ковалева запросили большие сроки

«Ъ»: напавшим на байкера Ковалева грозит от 9,5 до 17 лет лишения свободы

От 9,5 до 17 лет лишения свободы запросило в столичном суде гособвинение фигурантам дела об убийстве в апреле 2024 года в Москве байкера Кирилла Ковалева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Обвинение предъявлено сразу шести фигурантам — не только непосредственным исполнителям преступления, но и их родственникам, которые помогали им скрыться», — сообщает «Ъ».

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее родители заколотого байкера взыскали 100 млн рублей у семьи из Азербайджана.