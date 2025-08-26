На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли смешивать разные моторные масла

Вилгуд назвал 6 проблем, возникающих в моторе машины, при смешении масел
Алексей Майшев/РИА Новости

Смешивание разных моторных масел может привести к серьезному повреждению двигателя. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«Смешивать моторные масла крайне нежелательно. Такая практика может привести к снижению эффективности присадок и ухудшению смазывающих свойств, что напрямую повышает риск износа и повреждения двигателя», — сказала Турсунова.

Эксперт отметила, что особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с разными классами вязкости. Последствия могут быть серьезными: от перегрева деталей до образования эмульсии и осадка, который может забить масляный фильтр и попасть в масляные каналы. Это чревато масляным голоданием.

Тем не менее в экстренной ситуации, когда нужно срочно долить масло в мотор, допустимо использовать продукт с аналогичными допусками. Лучше, если это будет масло того же бренда и того же типа, пусть даже с отличающейся вязкостью.

Однако объем доливки масла должен быть минимальным – не более 10% процентов от общего объема в двигателе, чтобы минимизировать риски, предупредила специалист.

Отдельно стоит учитывать вопрос гарантии. Если в двигателе обнаружат масло, не соответствующее спецификациям автопроизводителя, дилер может отказать в гарантийном ремонте, отметила эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не заливать в китайские авто бензин АИ-92.

