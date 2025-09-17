Стало известно, кому принадлежит подорванная в Подмосковье иномарка

В городе Наро-Фоминске Московской области 16 сентября взорвали автомобиль участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Подорвали машину соседа. Тряска такая была, будто дом обвалится. Также заметили перед взрывом подозрительную машину во дворе. Скорее всего все это было умышленно, сосед с СВО, может, кому-то насолил», — рассказали очевидцы.

По информации канала, взрыв произошел утром 16 сентября на улице Профсоюзная. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство. Волной выбило стекла иномарки, в результате произошедшего также повредился корпус автомобиля. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, идет следствие.

О произошедшего стало известно 17 сентября. По данным Telegram-канала Baza, владелец иномарки не пострадал.

