Севастополец поплатился за призыв к удару по Крымскому мосту

Найден севастополец, призвавший бить ракетами Крымский мост и резиденцию Путина
Моя Феодосия/VK

Жителя Севастополя задержали за призывы к ракетному удару по Крымскому мосту и резиденции президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения мужчины с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

8 сентября Минобороны России сообщило, что с 8:00 до 11:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников. Из них 12 были перехвачены над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области.

