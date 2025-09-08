Над Крымом и Черным морем перехватили 13 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом и акваторией Черного моря 13 украинских беспилотников. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что с 8:00 до 11:00 мск силы ПВО сбили 12 БПЛА над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря.

Накануне Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

7 сентября в Краснодарском крае ввели запрет на распространение информации о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов и работе сил ПВО. Теперь на территории Кубани запрещено распространение фото- и видео -материалов, которые касаются применения и последствий применения беспилотников, а также информации, которая позволяет идентифицировать их тип, место нахождения, падения, запуска, траекторию полета, места атаки и факт поражения объектов и нанесенных повреждений.

Ранее двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжели после атаки БПЛА на Донецк.