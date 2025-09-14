В Приморье подростки прокатили друга в привязанном к мопеду тазу

В Приморье подростки устроили заезд на мопедах, привязав к одному из них таз с товарищем. Об этом сообщает Telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока».

«Подростки из села Барабаш в Приморье решили устроить ночной заезд на мопедах. Кортеж из четырех драндулетов сопровождал товарища в тазу. Из-за трения с асфальтом от корыта тянулся огненный хвост. Гонкам это не помешало, но сон местным жителям гремящие парни точно нарушили», — сообщает канал.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что в России планируют усилить ответственность за передачу управления авто детям.