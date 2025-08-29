В Госдуме предложили запретить ездить на питбайках без прав

Депутат Миронов призвал изменить ПДД и запретить ездить на питбайках без прав

В России необходимо запретить ездить на питбайках без водительских прав, заявил news.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем в правила дорожного движения вписать прямой запрет на эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования, а в Кодексе об административных правонарушениях предусмотреть наказание для взрослых за передачу этого транспорта детям, — сказал Миронов.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний.

Рост спроса на такой вид транспорта связан с тем, что питбайки, которые попадают под разряд спортинвентаря, не нужно регистрировать в ГИБДД, заявил депутат Госдумы Артем Метелев. По мнению парламентария, такое отсутствие контроля важно исправить. Он направил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву инициативу, согласно которой продавать питбайки можно будет только при предъявлении документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

До этого сообщалось, что МВД РФ подготовило новые изменения в Правила дорожного движения – планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену.