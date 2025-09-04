На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: прицеп оторвался и поехал по встречной полосе на Президентском мосту в Ульяновске

В Ульяновске прицеп грузовика укатился по встречной полосе и попал на видео
В Ульяновске на Президентском мосту от грузовика оторвался прицеп и укатился под уклон навстречу автомобилям. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

«В Ульяновске на Президентском на подъёме оторвался прицеп у грузовика. И едет сам по встречке, скорость примерно 80-90», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что прицеп на высокой скорости движется под уклон навстречу потоку автомобилей, навстречу ему проезжают грузовики и легковые автомобили.

На видео с другого ракурса, опубликованного Telegram-каналом «ЧП Ульяновск», видно, что оторвавшийся прицеп прижался бортом к ограждению трассы и во время движения высекал из него искры.

Ранее на МКАД попал на видео цементовоз, которому сорвало крышу при ДТП с фурой.

