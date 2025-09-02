Россиянам назвали три места, где риск угона машины максимально высокий

Автоэксперт Кондрашов назвал три места, где чаще всего угоняют автомобили

Чаще всего автомобили угоняют из дворов загородных домов со взломом автоматических ворот. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Как правило, в загородных домах люди возлагают защиту своего автомобиля на автоматические ворота, но все шлагбаумы и ворота, которые открываются с пульта, подвержены электронному взлому. Сигнал с пульта перехватывают и могут открыть общие ворота СНТ или ворота на участке», — рассказал Кондрашов.

По его словам, также весьма распространенным местом для угона автомобилей являются дворы многоквартирных домов в спальных районах, где угонщики действуют в ночное время — от 3 часов ночи до 5 утра.

«На парковке торгового центра злоумышленники могут выбрать машину и поставить помеху, не давая владельцу закрыть автомобиль. При этом человек оставляет машину и уходит на продолжительное время», — заключил Кондрашов.

Ранее выяснилось, куда нужно съезжать водителю при встрече машины с мигалкой.